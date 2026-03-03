NTN24
Martes, 03 de marzo de 2026
Martes, 03 de marzo de 2026
Inteligencia Artificial

La red social X bloqueará ingresos a videos bélicos generados con inteligencia artificial

marzo 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Bombardero | Foto AFP
Bombardero | Foto AFP
Los usuarios que incumplan con las recientes normas de X tendrán una suspensión de más de 50 días.

La red social X anunció el martes que suspenderá durante 90 días del programa de distribución de ingresos a los creadores que compartan videos de conflictos armados sin revelar que fueron producidos con inteligencia artificial, indicó la compañía.

El cambio de política, anunciado por un ejecutivo de X en la red social propiedad del magnate y multimillonario Elon Musk, busca combatir lo que la empresa describió como una amenaza a la información auténtica en medio de la guerra que enfrenta a Estados e Israel contra Irán.

"En tiempos de guerra, es fundamental que las personas tengan acceso a información auténtica sobre el terreno", dijo Nikita Bier, director de producto de X. Agregó que las tecnologías actuales de IA "trivializan crear contenido que engaña a las personas".

Cabe resaltar que el lunes, X había dicho que "continuaría refinando" sus políticas y productos para asegurar que la plataforma "sea confiable durante estos momentos críticos".

Esta nueva regla de transparencia sobre IA representa un giro para la plataforma, que ha sido fuertemente criticada por sus políticas de moderación de contenido desde que Musk adquirió Twitter en 2022 y lo convirtió en X.

Ahora, con las nuevas disposiciones, los reincidentes se enfrentan a la suspensión permanente del programa de Participación de los creadores en los ingresos, que paga a determinados usuarios una porción de los ingresos por publicidad generados por sus publicaciones.

Las infracciones serán detectadas a través de las Notas de la comunidad (un sistema colaborativo para añadir contexto a las publicaciones potencialmente engañosas), así como a través de los metadatos y otras señales técnicas integradas en el contenido generado con IA.

El anuncio se da con las recientes operaciones militares que esta llevando Estados Unidos e Israel desde el 28 de febrero contra el régimen de Irán.

Temas relacionados:

Inteligencia Artificial

Guerra

Ataque al régimen de Irán

Elon Musk

Video

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así ha sido la valiente causa de las mujeres iraníes contra el yugo del régimen del ayatolá Alí Jamenei, abatido este fin de semana

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Quita a Delcy su jugada más cómoda": Antonio De La Cruz habla de regreso de María Corina Machado a Venezuela y de Irán

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Qué impacto tendrá en la Copa del Mundo los reciente ataques sobre el régimen iraní?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

La cercanía del régimen de Irán con Latinoamérica: así operaba con aliados como Chávez, los Castro y Daniel Ortega

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"España están quedándose aislada": analista cuestiona decisión de Pedro Sánchez de oponerse al ataque contra el régimen de Irán

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

El Departamento de Justicia niega versión de Reuters sobre acusación penal que se estaría preparando contra Delcy Rodríguez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia (AFP)
Irán

La cercanía del régimen de Irán con Latinoamérica: así operaba con aliados como Chávez, los Castro y Daniel Ortega

Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump

Trump amenaza con suspender las relaciones comerciales con España tras negativa del país europeo sobre uso de bases militares en medio del conflicto con Irán

Donald Trump y Pedro Sánchez (EFE)
Gobierno de España

"España están quedándose aislada": analista cuestiona decisión de Pedro Sánchez de oponerse al ataque contra el régimen de Irán

Hugo Chávez y el ayatolá Alí Jamenei | Foto: EFE
Alí Jamenei

"Ellos están por la labor de la expansión de esa ideología en América Latina y la puerta de entrada fue Chávez y luego Maduro en Venezuela": exembajador de Israel en Ecuador sobre los efectos del régimen iraní en Latinoamérica

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

"Su defensa aérea, su Fuerza Aérea, su Armada y su liderazgo han desaparecido. Quieren negociar. ¡Demasiado tarde!": Trump se muestra firme en su intención de "aplastar" al régimen iraní

Más de Actualidad

Ver más
Corales - Foto Canva
Corales

El Caribe bajo alerta: estudio en Nature revela pérdida del 70% de biodiversidad en arrecifes

Líbano-EFE
Líbano

El ejército de Israel llama a evacuar decenas de zonas en el sur del Líbano

Juan Pablo Guanipa - Foto AFP
Juan Pablo Guanipa

Régimen de Venezuela confina a Juan Pablo Guanipa en su residencia de Maracaibo bajo medida de "casa por cárcel"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y Jinping, legisladores del mundo

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Igor Tudor | Foto: EFE
Champions League

Club que se clasificó a octavos de la Champions League anunció como nuevo técnico a jugador que integró nómina de Croacia cuando fue gran sorpresa de un Mundial

Corales - Foto Canva
Corales

El Caribe bajo alerta: estudio en Nature revela pérdida del 70% de biodiversidad en arrecifes

Líbano-EFE
Líbano

El ejército de Israel llama a evacuar decenas de zonas en el sur del Líbano

Juan Pablo Guanipa - Foto AFP
Juan Pablo Guanipa

Régimen de Venezuela confina a Juan Pablo Guanipa en su residencia de Maracaibo bajo medida de "casa por cárcel"

Cervezas / FOTO: EFE
Economía

La popular cervecería que anunció importante recorte de personal: hasta 6.000 personas se quedarán sin empleo

Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal | Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

"No se conocen los parámetros que se están usando para priorizar unas causas por encima de otras": vicepresidente de Foro Penal sobre las excarcelaciones en Venezuela

Huelga de hambre de familiares de presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Huelga de hambre

Familiares de presos políticos levantan huelga de hambre por desgaste físico y falta de respuestas en prisión de Zona 7

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre