Martes, 03 de marzo de 2026
Unión Europea

La Unión Europea activa evacuaciones de ciudadanos atrapados en Medio Oriente tras escalada militar del régimen de Irán

marzo 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Royal Air Force | Foto AFP
Países de Europa recurrieron al Mecanismo de Protección Civil comunitario para repatriar a sus nacionales.

La Unión Europea empezó a ayudar a varios Estados miembros a evacuar a algunos de sus ciudadanos, bloqueados en Oriente Medio debido a los ataques del régimen de Irán a países vecinos, después de la operación militar de Estados Unidos en conjunto con Israel, dijo el martes la comisaria europea encargada de la gestión de crisis.

Italia, Eslovaquia y Austria activaron el Mecanismo de Protección Civil de la UE, que permite financiar una parte de estas operaciones de repatriación. Esto se da en el contexto de la reanudación del tráfico aéreo anunciada este martes, aunque todavía de manera limitada.

Por otra parte, la situación sigue siendo peligrosa en la región. Sin ir más lejos, este martes Catar afirmó que impidió varios ataques iraníes en el aeropuerto internacional de Doha, uno de los mayores de la región.

Además, un dron fue derribado el martes cerca del aeropuerto internacional de Bagdad, informaron las autoridades iraquíes.

En ese contexto, se tuvieron que cancelar al menos 12.903 vuelos entre el sábado y el lunes, es decir, cerca del 40% de las conexiones programadas, según Cirium, una empresa de análisis de la aviación.

Esta calcula que los vuelos en la región representan unos 900.000 asientos diarios, de lo que se podría deducir que el número de viajeros afectados superaría fácilmente el millón.

Según los aeropuertos de Roma y Milán, este martes debían aterrizar tres vuelos con italianos que fueron evacuados de la zona; y la secretaria de Exteriores británica, Yvette Cooper, indicó el martes que el gobierno organizará una repatriación desde Omán en los próximos días.

Hasta ahora, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció por su lado que dos vuelos con nacionales repatriados de la zona llegarán el martes por la noche a París. Por otra parte, Israel anunció la reapertura parcial de su espacio aéreo a partir de la noche del miércoles.

