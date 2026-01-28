NTN24
Donald Trump

"Es una flota mayor, liderada por el gran portaviones Abraham Lincoln, que la enviada a Venezuela": Trump lanza duro mensaje a Irán

enero 28, 2026
Por: Redacción NTN24
El mandatario estadounidense instó a Irán a sentarse a negociar y advirtió que “el tiempo se acaba”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó abierta la posibilidad de un nuevo ataque si Irán no llega a un acuerdo sobre armas nucleares, luego de que Teherán descartara negociaciones.

"Esperemos que Irán se siente pronto a la mesa de negociaciones y negocie un acuerdo justo y equitativo, sin armas nucleares, que beneficie a todas las partes”, dijo Trump este miércoles.

"El tiempo se acaba, es realmente esencial. Como le dije a Irán una vez: ¡Lleguen a un trato! No lo hicieron, y hubo la ‘Operación Martillo de Medianoche’, una destrucción masiva de Irán", agregó Trump, que evocó los ataques de Estados Unidos contra instalaciones nucleares en Irán el año pasado y aseguró que "el próximo ataque será mucho peor".

De acuerdo con el mandatario estadounidense, una enorme armada se dirige a Irán. “Se mueve con rapidez, con gran poder, entusiasmo y determinación”.

“Es una flota mayor, liderada por el gran portaaviones Abraham Lincoln, que la enviada a Venezuela. Al igual que Venezuela, está lista, dispuesta y capacitada para cumplir su misión con rapidez, con rapidez y violencia, si es necesario”, puntualizó.

Esta nueva serie de amenazas ocurre después de que Teherán descartara sentarse a la mesa de negociaciones bajo la amenaza de acciones militares.

"Llevar a cabo la diplomacia mediante amenazas militares no puede ser eficaz ni útil", dijo el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, en declaraciones televisadas.

Trump no ha descartado una acción militar contra Irán desde que Estados Unidos apoyó la guerra de 12 días de Israel contra la República Islámica en junio destinada a degradar los programas nucleares y de misiles balísticos de Irán.

A inicios de este mes, amenazó con atacar a Irán en respuesta a la represión contra protestas antigubernamentales.

