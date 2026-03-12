Nuevo giro en el caso de Freddy Rincón: Tribunal Superior de Cali revocó sentencia del juzgado y declara nuevo responsable en la muerte del exfutbolista

Este jueves la justicia colombiana ha dado un gran revés al caso del fallecimiento del referente de la 'Tricolor', el mediocampista Freddy Rincón.

La Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali revocó la sentencia que había emitido el Juzgado 8 Civil del Circuito sobre el caso relacionado al accidente en el que falleció el exfutbolista de la selección Colombia.

Hace cuatro años, tras la muerte del futbolista el 13 de abril de 2022, la Fiscalía colombiana había indicado que la responsabilidad del siniestro recaía en el vehículo particular en el que se desplazaba Rincón.

Sin embargo, ahora el Tribunal Superior de Cali revocó dicha sentencia y emitió una nueva en la que afirma que la responsabilidad del siniestro es del bus del sistema de transporte MIO que chocó contra el futbolista.

Esta decisión deja como responsable a "Jorge Eduardo Muñoz Beltrán, Blanco y Negro Masivo S.A.", aseguradora que tendrá que pagar a la familia de Freddy por daños morales.

La sentencia ordena que la aseguradora debe ejercer dichos pagos a la familia de 'El Coloso de Buenaventura' dentro de los 15 días siguientes al fallo.

Según peritajes presentados en el proceso judicial, el vehículo del transporte masivo habría circulado a una velocidad superior al doble del límite permitido, que son 30 kilómetros por hora, en la intersección de la calle 5 con carrera 34, en el sur de Cali.

Esta nueva decisión por parte del tribunal responde a una demanda impuesta por las sobrinas y el hermano del exjugador del Real Madrid.

El abogado de la familia, Felipe Hurtado, explicó en entrevista con el medio El País de Cali que esto es un giro importante para el caso porque "en primera instancia, el juez civil del circuito había negado las pretensiones de los familiares que estaban demandando dentro de ese proceso y había indicado que el único responsable era el señor Freddy Rincón, por haberse pasado el semáforo en rojo".

Pero ahora, tras la apelación de la familia, el tribunal recogió varios de los argumentos presentados y decide "condenar al conductor del bus por el homicidio que causó al señor Freddy Rincón".

El abogado afirmó que en el proceso se analizaron peritajes técnicos de la dinámica del accidente en el que falleció Rincón.

El 13 de abril de 2022, todo un país se conmocionó tras conocerse la noticia de que Freddy Rincón, leyenda del fútbol colombiano, falleció tras luchas varios días por su vida.

El exjugador del Real Madrid, Napoli y otros grandes equipos, sufrió un accidente de tránsito en la madrugada del 11 de abril en la ciudad de Cali.