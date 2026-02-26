NTN24
Jueves, 26 de febrero de 2026
Pakistán declara "guerra abierta" contra el gobierno talibán de Afganistán tras ataques mutuos en sus fronteras

febrero 26, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Personal de seguridad monta guardia frente al Hospital DHQ en Chaman, Pakistán - Foto: EFE
El ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, dijo que los ataques contra Afganistán fueron una "respuesta adecuada" a ataques de Afganistán.

La situación entre Afganistán y Pakistán se ha recrudecido en las últimas horas, luego de que sus fuerzas de seguridad se enfrentaran en sus fronteras y provocara un escalamiento del enfrentamiento bélico.

El ministro de Defensa de Pakistán declaró este viernes una "guerra abierta" contra el gobierno talibán, después de que ambos bandos se enfrentaran.

"Nuestra paciencia ha llegado a su límite. Ahora es una guerra abierta entre nosotros y ustedes", publicó Khawaja Asif en X.

Afganistán afirmó haber llevado a cabo este viernes nuevos ataques contra el ejército pakistaní, luego de que Islamabad lanzara bombardeos sobre las ciudades de Kabul y Kandahar en respuesta a una primera ofensiva de las fuerzas talibanes.

"Tras los ataques aéreos contra Kabul, Kandahar y otras provincias, se han vuelto a llevar a cabo operaciones de represalia a gran escala contra posiciones de soldados pakistaníes", aseguró en la red social X un portavoz de las autoridades talibanes, Zabihullah Mujahid.

Entretanto, el ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, dijo que los ataques contra Afganistán fueron una "respuesta adecuada", mientras se escuchaban explosiones y disparos en las ciudades de Kabul y Kandahar.

"Las fuerzas armadas de Pakistán han dado una respuesta adecuada a la agresión abierta de los talibanes afganos", dijo Naqvi, horas después de que las fuerzas afganas atacaran a las tropas fronterizas paquistaníes en lo que el gobierno talibán dijo que era una represalia por anteriores ataques aéreos mortales.

