Jueves, 19 de febrero de 2026
Comando Sur

Comando Sur de EE. UU. publicó, horas después de visita de su jefe a Venezuela, impactante imagen de buque que transportó a Maduro tras ser capturado

febrero 19, 2026
Por: Redacción NTN24
USS Iwo Jima - AFP
El Comando Sur de Estados Unidos reveló, además el miércoles, los detalles de la visita de su jefe, el general de infantería de Marina Francis L. Donovan, a Venezuela.

El Comando Sur publicó este jueves una impactante fotografía de los ejercicios militares que, pese a la reciente captura del dictador Nicolás Maduro, mantiene en el Mar Caribe. El protagonista de la fotografía es el buque Iwo Jima en el que, el pasado 3 de enero, la cabeza del régimen venezolano fue extraído del país sudamericano.

“Poder y presencia: Un MV-22 Osprey del Cuerpo de Marines de EE. UU. vuela sobre el buque de asalto anfibio clase Wasp de la Armada de EE. UU. USS Iwo Jima (LHD 7) durante un ensayo de fuerza de reacción rápida en el Mar Caribe. Los infantes de marina y marineros del Grupo Anfibio Listo de Iwo Jima están preparados en el Caribe para desmantelar las redes criminales y garantizar la estabilidad regional”, escribió el Comando junto a la imagen.

Además, la unidad militar que capturó a Maduro indicó que las fuerzas militares estadounidenses desplegadas” en su área de responsabilidad “están apoyando la operación Lanza del Sur.

“Las operaciones dirigidas por el Departamento de Guerra y la prioridad del presidente Trump es proteger la patria”, indicó.

La publicación de la imagen, al parecer por coincidencia, se dio horas después de la sorpresiva visita del comandante del Comando Sur, el general Francis L. Donovan, a Venezuela.

El Comando Sur de Estados Unidos reveló, además el miércoles, los detalles de la visita de su jefe, el general de infantería de Marina Francis L. Donovan, a Venezuela.

Mencionó que Donovan se reunió con “autoridades interinas venezolanas en Caracas el 18 de febrero de 2026” en un encuentro al que también asistieron la Encargada de Negocios de la Unidad de Asuntos de Venezuela, la embajadora Laura F. Dogu, y el subsecretario de Guerra Interino para la Defensa Nacional y las Américas de EE. UU., Joseph M. Humire.

“Durante la reunión, los líderes reiteraron el compromiso de Estados Unidos con una Venezuela libre, segura y próspera para el pueblo venezolano, Estados Unidos y el hemisferio occidental”, mencionó el Comando.

Indicó además que las conversaciones “se centraron en el entorno de seguridad, las medidas para garantizar la implementación del plan de tres fases del presidente Donald Trump —en particular, la estabilización de Venezuela— y la importancia de la seguridad compartida en todo el hemisferio occidental”.

Maduro cayó en la madrugada del sábado 3 de enero cuando Estados Unidos llevó a cabo un ataque sobre varias instalaciones militares en Venezuela, que dejaron como resultado su captura y la de su esposa, Cilia Flores.

Víctor Castillo, dirigente político de Vente Venezuela y era preso político, fue excarcelado / FOTO: Captura de pantalla
Presos políticos en Venezuela

“No se soluciona nada cerrando el Helicoide mientras existan hombres y mujeres inocentes tras las rejas”: Expreso político venezolano

Serguéi Lavrov - Foto AFP
Acuerdo nuclear

Ministro ruso asegura que su país no infringirá los límites del tratado nuclear expirado siempre y cuando Estados Unidos haga lo mismo

Bill Gates y Jeffrey Epstein (AFP)
Jeffrey Epstein

El magnate Bill Gates expresó su arrepentimiento por "cada minuto" que pasó junto a Jeffrey Epstein

