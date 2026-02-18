Edmundo Gonzalez se reunió con Jamil Mahuad, expresidente de Ecuador, para hablar sobre las “crisis política y económica” que enfrenta la región

Edmundo González, presidente legítimo de Venezuela, dio a conocer que sostuvo una reunión con el expresidente de Ecuador, Jamil Mahuad Witt, con quien intercambió puntos de vista tanto de las crisis que se afrontan en la región como de las exigencias que traen las “transiciones” de poder y democracia en las naciones.

“Me reuní con el expresidente Jamil Mahuad, con quien intercambié reflexiones sobre las lecciones que dejan las crisis políticas y económicas en nuestra región”, expresó Urrutia González por medio de su cuenta de X.

Tras su encuentro con el exmandatario ecuatoriano, el presidente legítimo de los venezolanos señaló que las “transiciones” representan “momentos delicados” debido a su exigencia en “liderazgo, serenidad” y su “compromiso firme con el orden constitucional”, pues de lo contrario el impacto lo asumirá directamente la “ciudadanía”.

Frente a esto, Edmundo González resaltó que el “proceso de cambio” debe adelantarse sobre la “legalidad y respeto a los derechos humanos”.

No obstante, González Urrutia destacó la importancia de conocer y escuchar a aquellos que han enfrentado situaciones complejas dentro de sus naciones, para evitar cometer errores en medio de una búsqueda de libertad y estabilidad.

“Escuchar experiencias comparadas nos permite evitar errores y reafirmar nuestra convicción: solo la legitimidad —sustentada en la voluntad ciudadana y en el respeto al Estado de derecho— es la que hace posibles las garantías, la estabilidad y un futuro en libertad para todos”, sentenció.

¿Quién es Jamil Mahuad Witt?

Mahuad Witt es un abogado y político ecuatoriano, de 76 años, quien lideró a Ecuador entre el 10 de agosto de 1998 y el 21 de enero del año 2000. Tiempo durante el cual impuso reformas claves en medio de una aguda crisis económica, entre ellas la adopción de la dolarización.

Asimismo, durante su corto mandato antes de ser interrumpido por un golpe de Estado, firmó el Acta de Brasilia junto al peruano Alberto Fujimori, por medio de la cual se puso fin al conflicto de la frontera entre Ecuador y Perú, el 26 de octubre de 1998.