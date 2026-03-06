NTN24
Viernes, 06 de marzo de 2026
Mundial 2026

¿Peligra el Mundial? Una de las sedes en Estados Unidos podría verse afectada por la falta de fondos necesarios

marzo 6, 2026
Por: Diana Pérez
Gillette Stadium | Foto: AFP
Este famoso estadio está programado para ser el que albergue siete partidos del Mundial de 2026: cinco de fase de grupos, uno por dieciseisavos y el correspondiente a los cuartos de final del torneo.

Faltan 97 días para que lleve a cabo la cita más importante en el mundo del fútbol: el Mundial 2026, del cual Estados Unidos, México y Canadá serán anfitriones.

Pero los problemas no dejan de rodear al evento deportivo más importante tras conocerse que puede peligrar el uso de uno de los estadios en Estados Unidos para albergar los partidos del torneo.

Este viernes se conoció que el Gillette Stadium, ubicado en Foxborough, Massachussetts, peligra al no contar con los fondos suficientes para asumir la realización de los encuentros.

Esto se debe a la demora por parte del Departamento de Seguridad Nacional para la entrega de los fondos que estarían complicando que se puedan llegar a celebrar los siete partidos planeados de la Copa del Mundo.

Ante la demora de la entrega de los fondos, Foxborough tendría que asumir los costos de seguridad que rondarían los 8 millones de dólares.

La falta de desembolsos por parte del gobierno federal hace que sea la comunidad la que tenga que definir si aprueba o no que se realicen los partidos en el estadio Gillette Stadium.

De acuerdo con el medio NBC News, los fondos debían de distribuirse por medio de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) antes del 30 de enero, pero "las ciudades aún no han recibido el dinero".

FEMA señaló en una declaración compartida al medio que "estaba en las etapas finales de otorgamiento de las subvenciones cuando su financiación caducó el mes pasado".

Además, puntualizó que su sistema de gestión de subvenciones no "está operando" ya que "que gran parte de su fuerza laboral ha sido suspendida de empleo".

El comunicado también detalla que "solo un número limitado de personal exento puede continuar con su trabajo restringido, y la capacidad general de procesamiento de subvenciones se ve considerablemente reducida".

"Los retrasos en las asignaciones afectan directamente la capacidad del DHS para finalizar las adjudicaciones y apoyar a las jurisdicciones anfitrionas", agrega el texto.

Por lo tanto, la Junta Selecta de Foxborough se encuentra preocupada ante la posibilidad de que sea la comunidad la que tenga que asumir el costo de seguridad pública.

Inicialmente, el Congreso de Estados Unidos había asignado más de 600 millones de dólares para el presupuesto bajo el nombre de 'One Big Beautiful Bill'.

Con este programa, el gobierno pretendía respaldar las 11 ciudades sedes, entre ellas: Miami, Kansas City, Dallas, los Ángeles y Foxborough.

Este famoso estadio está programado para ser el que albergue siete partidos del Mundial de 2026: cinco de fase de grupos, uno por dieciseisavos y el correspondiente a los cuartos de final del torneo.

