NTN24
Viernes, 20 de febrero de 2026
Viernes, 20 de febrero de 2026
Nicolás Maduro

Diosdado Cabello confirmó visita consular de un funcionario del régimen a Nicolás Maduro mientras permanece preso en Estados Unidos

febrero 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Diosdado Cabello y Nicolás Maduro - Foto: EFE
Diosdado Cabello y Nicolás Maduro - Foto: EFE
La cabeza del régimen venezolano, capturado el pasado 3 de enero, recibió el pasado 30 de enero una visita consular en la prisión en Nueva York donde permanece detenido.

El régimen venezolano confirmó este viernes que Nicolás Maduro recibió una visita consular mientras permanece preso en Estados Unidos tras la operación del pasado 3 de enero ordenada desde Washington que derivó en su captura en Caracas.

Diosdado Cabello fue el encargado de confirmar lo que se conoció el pasado miércoles a través de un documento judicial en el que se autorizó la entrada al penal de Brooklyn a un funcionario del régimen.

Todos los días hacemos esfuerzos, no hay día en el cual no se haga una diligencia para que nos devuelvan a Nicolás y a Cilia. Todos los días estamos nosotros haciendo diligencias”, comenzó diciendo Cabello durante la entrega de patrullas policiales en Valles del Tuy, estado Miranda.

o

Recientemente, hubo visita consular, que yo les planteaba que si no tenemos allá embajada o consulado no va a tener visita consular que esté pendiente de él y nuestra hermana Cilia”, agregó.

En ese sentido, indicó que la visita la hizo un funcionario del régimen venezolano y que Maduro pudo plantear sus requerimientos.

Ya tuvo su primera visita consular, le fue concedida, él ahí habla con un funcionario nuestro de Venezuela y puede manifestarle cualquier cosa porque es una visita autorizada por el derecho internacional”, señaló.

Documentos judiciales revelaron el pasado jueves que Maduro y su esposa, Cilia Flores, recibieron una visita consular en la cárcel donde se encuentran detenidos en Nueva York, Estados Unidos.

A través de una carta enviada al juez de distrito Alvin K. Hellerstein, el fiscal del caso, Jay Clayton, informa sobre dicha visita, la cual fue acordada "en la comparecencia y lectura de cargos de los acusados el 5 de enero de 2026".

o

Al respecto, el abogado penalista Robert Pelier aclaró que la visita consular "no es un derecho garantizado" para todos los presos extranjeros en cárceles federales estadounidenses.

Lo que sí es garantizado es el derecho de tener abogados y el equipo de abogados que tenga acceso al detenido, al acusado, porque en los derechos constitucionales se le otorga al detenido el derecho de revisar sus pruebas, de quién lo acusa, de qué se acusa", agregó.

Temas relacionados:

Nicolás Maduro

Visita

Consulado

Nueva York

Captura

Diosdado Cabello

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Un año como presa política y el nacimiento de su bebé en cautiverio: Maykelis Borges Ortuño, otro caso que expone la crueldad de la tiranía en Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Creo que habrá un gobernante con muy poca votación popular”: exministro peruano sobre las próximas elecciones presidenciales

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Experto analiza implicaciones de la orden de Trump acerca de divulgar archivos relacionados con extraterrestres: "El material que liberen puede traer grandes sorpresas"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Escándalo real: lo que significa el arresto del expríncipe Andrés, salpicado por el caso de Jeffrey Epstein

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Si esta ley fuera promulgada en 1992, Hugo Chávez no hubiera sido liberado": activista venezolano en el exilio sobre ley de amnistía del régimen

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Mensaje para Delcy Rodríguez? Trump espera más excarcelaciones de presos políticos en Venezuela "a un ritmo acelerado"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Óscar Murillo, coordinador general de Provea - EFE
Venezuela

"La ley incorporó un exceso injustificado de excepciones": coordinador de Provea sobre amnistía general en Venezuela

Rueda de prensa Foro Penal - Foto EFE
Foro Penal

"Hasta que el sistema represivo no se desmantele, vamos a tener la amenaza": Foro Penal estima que 400 presos políticos quedan excluidos de la Ley de Amnistía

Foto: AFP
Realeza Británica

Escándalo real: lo que significa el arresto del expríncipe Andrés, salpicado por el caso de Jeffrey Epstein

Hugo Chávez | Foto: EFE
Ley de Amnistía

"Si esta ley fuera promulgada en 1992, Hugo Chávez no hubiera sido liberado": activista venezolano en el exilio sobre ley de amnistía del régimen

Juan Pablo Guanipa - AFP
Juan Pablo Guanipa

"La presión nacional e internacional debe continuar": Juan Pablo Guanipa a NTN24 tras recuperar la libertad plena en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Dmitri Serguéievich Peskov | Foto AFP
Irán

Rusia apoya a Irán con el enriquecimiento de uranio y afirma estar trabajando en “energía nuclear” con el país

Foto: AFP
Pakistán

El Estado Islámico se atribuye el atentado contra mezquita chiíta en Pakistán que deja más de 30 muertos

Familiares de presos políticos en Venezuela piden que sean liberados - Foto: EFE
Presos políticos

"Hasta que él no cumpla su palabra, no nos vamos a ir de aquí": mujer con cuatro familiares presos políticos pide a Jorge Rodríguez cumplir con excarcelaciones

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Los hijos del poder y el poder real, el caso de Cuba, México, Venezuela y Colombia

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Dmitri Serguéievich Peskov | Foto AFP
Irán

Rusia apoya a Irán con el enriquecimiento de uranio y afirma estar trabajando en “energía nuclear” con el país

Foto: AFP
Pakistán

El Estado Islámico se atribuye el atentado contra mezquita chiíta en Pakistán que deja más de 30 muertos

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona - Foto: EFE
FC Barcelona

Joan Laporta convoca a elecciones para la presidencia del FC Barcelona en las que buscará su reelección

Lamine Yamal | Foto: EFE
Lamine Yamal

Lamine Yamal superó marca de Maradona en el Barcelona con el gol que hizo en el triunfo contra el Albacete en la Copa del Rey

Familiares de presos políticos en Venezuela piden que sean liberados - Foto: EFE
Presos políticos

"Hasta que él no cumpla su palabra, no nos vamos a ir de aquí": mujer con cuatro familiares presos políticos pide a Jorge Rodríguez cumplir con excarcelaciones

Escuela de Canadá en donde se presentó un tiroteo el 10 de febrero de 2026. (AFP)
Canadá

Al menos nueve personas mueren y cerca de 30 resultan heridas en un tiroteo que habría sido perpetrado por una mujer en Canadá

James Rodríguez | Foto: EFE
James Rodríguez

James Rodríguez no estará solo: estos son los otros dos colombianos que portarán los colores del Minnesota United

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre