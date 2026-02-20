Diosdado Cabello confirmó visita consular de un funcionario del régimen a Nicolás Maduro mientras permanece preso en Estados Unidos

El régimen venezolano confirmó este viernes que Nicolás Maduro recibió una visita consular mientras permanece preso en Estados Unidos tras la operación del pasado 3 de enero ordenada desde Washington que derivó en su captura en Caracas.

Diosdado Cabello fue el encargado de confirmar lo que se conoció el pasado miércoles a través de un documento judicial en el que se autorizó la entrada al penal de Brooklyn a un funcionario del régimen.

“Todos los días hacemos esfuerzos, no hay día en el cual no se haga una diligencia para que nos devuelvan a Nicolás y a Cilia. Todos los días estamos nosotros haciendo diligencias”, comenzó diciendo Cabello durante la entrega de patrullas policiales en Valles del Tuy, estado Miranda.

“Recientemente, hubo visita consular, que yo les planteaba que si no tenemos allá embajada o consulado no va a tener visita consular que esté pendiente de él y nuestra hermana Cilia”, agregó.

En ese sentido, indicó que la visita la hizo un funcionario del régimen venezolano y que Maduro pudo plantear sus requerimientos.

“Ya tuvo su primera visita consular, le fue concedida, él ahí habla con un funcionario nuestro de Venezuela y puede manifestarle cualquier cosa porque es una visita autorizada por el derecho internacional”, señaló.

Documentos judiciales revelaron el pasado jueves que Maduro y su esposa, Cilia Flores, recibieron una visita consular en la cárcel donde se encuentran detenidos en Nueva York, Estados Unidos.

A través de una carta enviada al juez de distrito Alvin K. Hellerstein, el fiscal del caso, Jay Clayton, informa sobre dicha visita, la cual fue acordada "en la comparecencia y lectura de cargos de los acusados el 5 de enero de 2026".

Al respecto, el abogado penalista Robert Pelier aclaró que la visita consular "no es un derecho garantizado" para todos los presos extranjeros en cárceles federales estadounidenses.

Lo que sí es garantizado es el derecho de tener abogados y el equipo de abogados que tenga acceso al detenido, al acusado, porque en los derechos constitucionales se le otorga al detenido el derecho de revisar sus pruebas, de quién lo acusa, de qué se acusa", agregó.