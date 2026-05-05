"Es una operación defensiva, si nos atacan, vamos a responder": secretario de Estado Marco Rubio sobre operaciones en el estrecho de Ormuz

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se pronunció en una rueda de prensa sobre las operaciones que lleva su país en el estrecho de Ormuz para apoyar el paso de buques comerciales en medio de los ataques y el bloqueo de Irán en la zona.

“Es una operación defensiva, si nos atacan, vamos a responder”, afirmó el secretario sobre el despliegue en el estrecho.

Expresó que Irán está haciendo un acto criminal y “alguien debe hacer algo", y que por eso "el Ejército de Estados Unidos guía a las embarcaciones atrapadas”.

Confirmó que, en medio de los operativos en el estrecho, Estados Unidos ha guiado a dos barcos a pasar por el estrecho y que seis o siete lanchas rápidas de Irán han sido hundidas en lo que definió como ataques defensivos. Lamentó además la muerte de “10 marinos”.

“Han destruido seis o siete lanchas rápidas, están en el fondo del mar y vamos a continuar despejando este cruce”, expresó.

Rubio confirmó, además, que 50 mil miembros “de lo mejor del Ejército de Estados Unidos” están trabajando en las operaciones en el estrecho y afirmó que el bloqueo le ha costado 500 millones de dólares diarios a Irán.

“Esto es en respuesta a su piratería. Ha llegado el momento de que Irán tome una decisión sensata para su gente. Irán debe aceptar la realidad de la situación”, mencionó.

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