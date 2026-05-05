Trump dice que el régimen de Irán "no tiene ninguna posibilidad" y califica la situación en Medio Oriente como una "pequeña escaramuza"

Durante un evento en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a la situación con el régimen de Irán en Medio Oriente y la calificó como una "pequeña escaramuza".

En el Despacho Oval, donde hizo parte de una actividad sobre la actividad física entre los niños del país, el mandatario norteamericano dijo que el régimen islámico "no tiene ninguna posibilidad".

"Estamos en una pequeña escaramuza militar. La llamo escaramuza porque Irán no tiene ninguna posibilidad. Nunca la han tenido. Lo saben", mencionó.

El jefe de Estado, quien suele presentar el conflicto como un éxito rotundo y recalca que la Armada del régimen ha sido destruida, ya había calificado el lunes el conflicto como una "miniguerra".

Además, el mes pasado describió las operaciones militares de Estados Unidos contra Irán como "una pequeña excursión".

El 28 de febrero, Washington puso en marcha la Operación Furia Épica, apoyada por Israel. Con el comienzo de los ataques, el presidente Trump anunció la muerte de la cabeza del régimen, el ayatolá Alí Jamenei.

Dicha situación desencadenó una respuesta del régimen islámico que escaló los ataques a otros países del Golfo y a la fecha tiene como centro del conflicto el estrecho de Ormuz, importante cruce marítimo para el transporte del petróleo mundial que mantiene bloqueado Irán.

Aunque Estados Unidos y el régimen acordaron un cese el fuego, la situación en el estrecho sigue siendo el punto álgido de la situación. Y es que mientras el régimen mantiene un bloqueo, Washington ejerce un bloqueo a los puertos de Irán.

Recientemente, Trump anunció el Proyecto Libertad para asistir a los marinos bloqueados en la zona, quienes podrían estar quedándose sin alimentos y otros suministros esenciales.