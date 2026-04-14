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Martes, 14 de abril de 2026
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Israel

Video muestra cómo las Fuerzas de Defensa de Israel destruyeron cuatro rutas de túneles subterráneos de Hamás en Gaza

abril 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Ataques de Israel contra objetivos de Hamás - Captura de video FDI
Ataques de Israel contra objetivos de Hamás - Captura de video FDI
Según un mensaje de las FDI en X, los objetivos fueron desmantelados en el enclave palestino al este de la Línea Amarilla.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) publicaron un impactante vídeo con el que demostraron cómo destruyeron cuatro rutas de túneles subterráneos del grupo terrorista Hamás en la Franja de Gaza.

Según un mensaje de las FDI en X, los objetivos fueron desmantelados en el enclave palestino al este de la Línea Amarilla, y tenían una longitud total de 800 metros.

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“Dentro de las rutas de túneles subterráneos, las tropas localizaron cuarteles de vivienda, equipo para estancias prolongadas, minas y materiales utilizados por Hamás para preparar dispositivos explosivos contra nuestras tropas”, puntualizaron.

En un mensaje anterior, las FDI habían informado sobre la eliminación de “un número de terroristas armados de Hamás que se habían acercado a la Línea Amarilla en el centro de Gaza”.

De acuerdo con informes militares, “los terroristas representaban una amenaza inmediata para las tropas de las FDI y fueron eliminados en un ataque preciso”.

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“Entre los terroristas se encontraba Yousef Ibrahim Mahmoud Basheti, un terrorista de Hamás que formaba parte de la célula que disparó un misil antitanque en enero de 2024, matando a 21 soldados de las FDI”, añadieron.

Israel y Hamás se acusan mutuamente de violar el alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre de 2025 tras dos años de guerra, desencadenada por un mortal ataque del grupo terrorista en territorio israelí el 7 de octubre de 2023.

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