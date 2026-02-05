"Es una papa caliente en manos de Delcy Rodríguez": Carlos Paparoni habla de situación de Alex Saab

Carlos Paparoni, exdiputado y dirigente político de Primero Justicia, habló sobre la situación de Alex Saab en Venezuela luego de informaciones que apuntan a que habría sido detenido en Venezuela.

“Alex Saab es una papa caliente en manos de Delcy Rodríguez (…) Era el que se encargaba de diseñar y mover los flujos de la corrupción”, afirmó.

Paparoni mencionó que Saab es el hombre que sabe dónde están todos los esqueletos en el armario de la corrupción “y del Cartel de los Soles en Venezuela”.

El dirigente político consideró que Saab “sabe mucho para soltarlo, sabe mucho para dejarlo libre pero pesa mucho para mantenerlo abiertamente detenido” y que sería “la primera ficha de dominó que cae”.

“Alex Saab está básicamente desaparecido (…). La pregunta es a quien beneficia y a quien preocupa más que Saab esté detenido o comience a colaborar con Estados Unidos”, consideró.

Mencionó, a manera de conclusión, que Saab es una ficha clave porque es posiblemente la persona que tiene “guardados secretos a todo el mundo”.