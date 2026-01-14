FIFA anunció hito en la historia del deporte tras récord en solicitudes de entradas para el Mundial 2026: un enfrentamiento de Colombia fue el más cotizado

La FIFA dijo el miércoles que recibió más de 500 millones de solicitudes de entradas para los partidos de la Copa del Mundo de 2026 durante un período de solicitud de 33 días que cerró esta semana, describiéndolo como un nuevo hito en la historia del deporte mundial.

El torneo, que será organizado conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá y que contará con 48 selecciones por primera vez, tuvo además solicitudes de aficionados de los 211 países y territorios miembros de la FIFA, aseguró el organismo rector del fútbol en un comunicado.

VEA TAMBIÉN Así es como Estados Unidos planea proteger las sedes del Mundial con novedosa tecnología anti-drones o

Cada solicitud fue validada con datos únicos de tarjetas de crédito y los fanáticos enviaron un promedio de 15 millones de solicitudes de entradas por día.

Más allá de los tres países anfitriones, el mayor número de solicitudes provino de Alemania, Inglaterra, Brasil, España, Portugal, Argentina y Colombia.

El partido más cotizado fue el encuentro de la fase de grupos entre Colombia y la Portugal de Cristiano Ronaldo en Miami el 27 de junio.

"Medio billón de solicitudes de entradas en poco más de un mes es más que una demanda, es una declaración de intenciones a escala mundial. Quiero dar las gracias y felicitar a los aficionados de todo el mundo por esta respuesta extraordinaria", dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, citado en el comunicado.

"Somos conscientes de lo mucho que significa este torneo para la gente de todo el mundo y lo único que lamentamos es que el aforo de los estadios no sea ilimitado para poder recibirlos a todos", agregó.

La FIFA explicó que los aficionados serán notificados de los resultados de sus solicitudes por correo electrónico no antes del 5 de febrero. Cuando la demanda supere la oferta, las entradas se asignarán a través de un proceso de selección aleatoria.

Los solicitantes que no tengan éxito tendrán otra oportunidad de comprar entradas más cerca del torneo durante una fase de ventas del último momento, por orden de llegada.

La FIFA también opera un mercado oficial de reventa e intercambio de entradas para los titulares de entradas elegibles, que tiene como objetivo proteger a los aficionados y está sujeto a regulaciones federales y locales.

VEA TAMBIÉN La Selección Colombia lanza camiseta retro que rememora histórica participación en un Mundial: este es el precio o

El partido inaugural del Mundial será el 11 de junio entre las selecciones de México y Sudáfrica en la Ciudad de México. La final, por su parte, se disputará el 19 de julio en Nueva Jersey.