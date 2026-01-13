El secuestrador se consideró "secuestrado": hablan familiares de presos políticos sobre comparecencia de Maduro en EE. UU.

Nicolás Maduro consideró que fue "secuestrado" por los Estados Unidos luego de su captura en territorio venezolano durante un operativo ordenado por el Gobierno del presidente Donald Trump en el que también fue detenida su esposa y llevada hasta Nueva York.

En su primera audiencia, además de declararse "no culpable" de los cargos presentados en su contra, Maduro, luego de que el juez le consultara si él era Nicolás Maduro Moros, respondió que era además supuestamente el presidente de Venezuela y que estaba "secuestrado desde el sábado 3 de enero".

El régimen madurista, sin embargo, ha capturado arbitrariamente a miles de presos políticos y luego del operativo de Estados Unidos, Jorge Rodríguez, presidente de la ilegítima Asamblea Nacional, ha anunciado algunas liberaciones que, según él, superan las 400, pero Foro Penal apenas ha confirmado 56.

Jackeline Sandoval, abogada de Juan, Otoniel y Rolando Guevara, prisioneros políticos venezolanos desde hace casi 22 años, dijo en La Noche de NTN24 que llevan "6 meses" sin saber cómo se encuentran los tres, víctimas del régimen de Maduro.

"Los revictimizan y ellos ni siquiera sabían que tenían suspendidas las visitas. Mandaban a decir con los otros familiares que por favor fuéramos que tenían visitas. Es una parte de esa tortura psicológica, hacerles ver que la familia los abandonó", contó Sandoval, esposa de Rolando Guevara.

María Isabel Bolívar, tía del prisionero político venezolano Erasmo Bolívar, condenado a 30 años de prisión por el régimen de los que ha pagado 22 años y 10 meses, aseguró que siente "una terrible tristeza y un dolor inmenso de pensar que teníamos que llegar a esto para que reconocieran que en Venezuela hay presos políticos".

"Han sido 23 años de angustia y de dolor al sentir que un ser querido, amado por nuestras familias, ha perdido su juventud tras las rejas", expresó Bolívar, quien agregó que "esta es la oportunidad" y que "tenemos que hacer la unión que Venezuela requiere" con la liberación de todos los presos políticos.

La líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, y el presidente legítimo del país, Edmundo González, también exigen la liberación de todos los presos políticos del régimen madurista antes de pensar en una transición a la democracia.