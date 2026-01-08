NTN24
Jueves, 08 de enero de 2026
María Corina Machado

"Imagínate en unas elecciones limpias y libres cómo ganaríamos hoy": María Corina Machado sobre la transición en Venezuela

enero 8, 2026
Por: Redacción NTN24
María Corina Machado (AFP)
La líder democrática María Corina Machado habló sobre el futuro de Venezuela y el proceso de transición que Estados Unidos adelanta en su país.

María Corina Machado, líder democrática venezolana, ofreció una entrevista con el medio venezolano La Patilla en la que habló de la actualidad de su país y el futuro.

La líder habló en principipo sobre su hija, Ana Corina Sosa, quien se convirtió en una figura de la política a ser una voz cuando Machado se encontraba en la clandestinidad.

"Hay toda una generación de venezolanos preparándose para todo lo que será la construcción de una nueva Venezuela extraordinaria", dijo y recordó que su salida del país se debió a que sentía que "era más útil" por fuera.

Sobre las elecciones del 28 de julio de 2024, María Corina recordó el triunfo de Edmundo González y señaló que gracias al esfuerzo de muchas personas se logró un triunfo democrático.

"Una y otra vez nos dijeron que era imposible hacer primarias y unir al país, decían que era imposible ir a un proceso electora, nos dijeron 'están corriendo un riesgo brutal, van a legitimar al régimen', pero lo hicimos", agregó.

Asimismo, agradeció a los venezolanos por hacer parte de este proceso: "vamos a lograr la transición gracias a la gente".

Y agregó: "el derecho internacional está para hacer respetar la soberanía y la soberanía se expresa el 28 de julio".

Por otro lado, la Nobel de Paz se pronunció sobre el proceso de transición que anunció Estados Unidos en Venezuela y expresó cuáles son las verdaderas condiciones para lograrlo.

"En esta fase de la transición parte de la liberación de todos los presos políticos, de la eliminación de la represión y el desmontaje de la estructura que persigue y que aterroriza", añadió.

E insistió que principalmente hay que acabar con la violencia de la dictadura: "lo único que soportaba a Maduro es el terror y la represión, ellos lo saben".

Y explicó cómo funciona la intervención de Estados Unidos sobre el régimen: "es el propio régimen al que le están dando instrucción de desmantelarse a sí mismo, no puede haber transición con presos políticos".

Tras esto y como anunció el Gobierno Trump, Machado dijo que, "evidentemente tendremos elecciones limpias en Venezuela", pero no olvida que "tenemos un presidente electo, hubo un mandato popular, estamos en un proceso de transición".

"El presidente electo es Edmundo González en condiciones que quizá ninguna otra sociedad hubiera aceptado por lo riesgosos, por lo violatorias, y aún así ganamos con el 70% de los votos", dijo.

Y sentenció: "imagínate en unas elecciones limpias y libres cómo ganaríamos hoy, es una cosa que no se ha visto en la historia, una paliza".

Por la misma línea confirmó que viajará pronto a Venezuela para hacer parte de ese proceso de transición: "yo voy a volver a Venezuela para estar con la gente y contribuir con la causa".

