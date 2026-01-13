"El régimen está jugando con nuestras esperanzas y con las familias": hija de presos políticos en Venezuela

La detención de Rafael Mendoza y su esposa Mirla Catire cumplirá este martes tres meses sin que las autoridades venezolanas proporcionen información clara sobre su situación legal ni permitan el acceso regular a visitas familiares.

Ambos permanecen recluidos en el Centro Penitenciario de Tocorón desde su detención el 14 de octubre de 2024.

Raizibel Mendoza, hija del detenido, denunció en NTN24 que su padre, quien se desempeñaba como secretario de Vente Venezuela en el estado Lara, "fue torturado físicamente y psicológicamente", mientras que su madrastra "fue torturada psicológicamente".

Según el testimonio, ambos fueron "secuestrados" en su domicilio sin que existiera una orden de arresto visible.

"Mi papá presenta algunas condiciones médicas que necesitan atención urgente", señaló Mendoza, quien además denunció que en las últimas semanas no se ha permitido el acceso a visitas. "No sabemos realmente qué es lo que está sucediendo", expresó.

Mendoza también indicó que su padre y madrastra "no tuvieron derecho a un abogado privado y no tienen derecho a asistencia médica".

“El régimen está jugando con nuestra esperanza y con las familias, sin embargo, sentimos que hay una oportunidad para nuestro país y a raíz de eso, se puede dar la liberación de todos los presos políticos”, puntualizó.

Respecto al encuentro entre María Corina Machado y el papa León XIV en el Vaticano, indicó: "Sabemos que tenemos a una buena líder que está tocando todas las puertas, que está visibilizando los casos", afirmó.