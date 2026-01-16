NTN24
Represión en Venezuela

"No hay forma alguna de que podamos avanzar a la pacificación del país mientras existan rehenes y secuestrados políticos en Venezuela": dirigente nacional de Vente Venezuela

enero 16, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Tarde
El padre de Marcos Velazco fue víctima de desaparición forzada por parte del régimen de Maduro, que lo acusó después de tres delitos que no cometió y lo recluyó en un centro de tortura.

Marcos Velazco, dirigente nacional de Vente Venezuela, de la organización nacional del partido político, habló en La Tarde de NTN24 sobre su padre, Julio Velazco, víctima de desaparición forzada por parte del régimen de Nicolás Maduro, que lo acusó después de tres delitos que no cometió y lo recluyó en un centro de tortura.

"Mi padre, Julio Velazco, fue secuestrado el 2 de septiembre del año 2025 bajo el método de 'sippenhaft', que es un método de tortura Nazi en el cual solían, en la Alemania nazi, secuestrar a familiares y amigos de perseguidos para intentar dar con quienes promueven ideas de libertad y cambio. Lo mismo está haciendo el régimen chavista en Venezuela", contó Marco.

o

La familia Velazco, según contó Marcos, completó recientemente ocho días en las puertas de un centro de tortura en Caracas exigiendo la liberación de Julio Velazco y la de todos los presos políticos. "No hay forma alguna de que podamos avanzar a la pacificación y a la estabilización del país mientras existan rehenes y secuestrados políticos en Venezuela", agregó.

Para Marcos Velazco, es inaceptable que los prisioneros políticos no vean respetados sus derechos humanos y, en cambio, se les vulneren, mientras que, a Maduro, responsable de esa represión, se le respeten todo tipo de derechos en su proceso de captura y judicial en los Estados Unidos.

"Es un total desastre lo que el sistema represivo venezolano ha hecho con los presos políticos, más allá de la injusticia de que estén secuestrados, ni siquiera cumple con el mínimo requerido para garantizar los derechos humanos de tantos inocentes en Venezuela", expresó.

o

El papel de Estados Unidos en Venezuela ha sido "parte de una transición" que necesita Venezuela, según Velazco, quien mostró su desconfianza con el régimen venezolano. "Tenemos más de 26 años luchando por ser libres, romper las cadenas y porque estos años tortuosos y este desierto amargo que nos ha tocado transitar como sociedad, llegue a su final".

