Jueves, 08 de enero de 2026
Cae Maduro en Venezuela

Experto afirma que María Corina y Edmundo González no tomaron el poder porque habría obligado el despliegue de "tropas estadounidenses de ocupación" en Venezuela

enero 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Julio Shiling, analista político republicano, también habló de la forma como Estados Unidos entiende la presión sobre el petróleo y la economía venezolana.

El analista político republicano, Julio Shiling, se pronunció en NTN24 sobre los que considera son los objetivos de Estados Unidos luego de los ataques que permitieron la captura de Nicolás Maduro el pasado sábado 3 de enero.

Para Shiling “la economía” de Venezuela quedó “en manos de Estados Unidos”.

“La economía y el petróleo son entendidos como una herramienta para evitar tener tropas de ocupación en Venezuela”, consideró.

o

Mencionó que si este jueves se puede hablar de excarcelaciones es por “un patrón de conducta” que se estableció por parte de los voceros de Estados Unidos como condición para evitar un segundo ataque estratégico a los poderes del chavismo en Venezuela.

“Toda la inteligencia que recorre Estados Unidos pasa por las manos de Marco Rubio que en adición es la cabeza diplomática”, afirmó.

Consideró que “para llevar a cabo con tal precisión (la captura de Maduro) hubo una complicidad de parte de estructuras militares dentro del régimen chavista”.

Así mismo, mencionó que María Corina Machado será en su momento la "presidenta de Venezuela", pero que en este momento ella y el presidente legítimo Edmundo González no tomaron el poder porque “eso habría obligado" el despliegue "de tropas estadounidenses de ocupación”.

