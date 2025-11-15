NTN24
Sábado, 15 de noviembre de 2025
Marchas

“Es una tristeza este final, lo que esperaban los jóvenes era ser escuchados”: experta sobre la agitada marcha de la generación Z en México

noviembre 15, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Gaby Sterling, presidente de Poder Ciudadana, conversó sobre las manifestaciones en México que terminaron en disturbios.

 

Este sábado, manifestantes intentaron derribar las vallas en el Zócalo de la Ciudad de México que protegen el Palacio Nacional, en las protestas convocadas por la generación z y las cuales debían de ser pacíficas.

Las protestas terminaron saliéndose de control por cuenta de algunos vándalos que tuvieron choques con la policía.

Para hablar sobre este tema, Gaby Sterling, presidente de Poder Ciudadana, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

Sobre los disturbios, la invitada señaló que: “Es una tristeza este final, lo que esperaban los jóvenes era ser escuchados”.

“Hoy los jóvenes decidieron salir a expresar su hartazgo. Esta convocatoria se etiquetó con la generación Z que está creciendo con una realidad que es muy dura”, añadió.

Sterling explicó que: “ellos no están pidiendo algo diferente, ellos lo que buscan es seguridad real, justicia frente a la impunidad y que si alguien alza la voz no sea asesinado”.

Y se refirió a la investigación que hacen sobre las marchas diciendo que: “la presidenta arma una carpeta de investigación, pone todos los recursos del gobierno a investigar en lugar de estar investigando los crímenes reales”.

“Sacan distractores para que evitemos hablar de lo que está sucediendo realmente en el país. Vivimos asustados en algunos estados más que otros”, puntualizó.

