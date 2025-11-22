Presidenta del Banco Popular revela el número de clientes que tiene de "más de 100 años" y analiza "las nuevas longevidades" en Colombia

María Fernanda Suárez, exministra de Minas y presidenta del Banco Popular, fue la invitada de este sábado en el programa Mujeres de Ataque con Juan Lozano.

Habló con orgullo de sus orígenes y confesó que siempre quiso ser administradora porque le encantaba contar el dinero. También se refirió a su padre Jesús Aníbal Suárez, un exdiputado de izquierda años atrás.

“Esa época fue muy dura porque había una estigmatización muy grande. Es la época de la persecución a la UP (Unión Patriótica) y mi papá se tuvo que ir después de dos atentados”, narró.

Afirmó que esa época le permitió entender lo “malo” que es la violencia para Colombia.

Habló también de su llegada al Banco Popular y de la visión que tiene, desde su rol en la entidad, de las nuevas longevidades en Colombia. En ese punto reveló que 500 de sus clientes tienen más de 100 años.

“Hay menos niños y somos más longevos y eso hace que cambie la forma de la población”, aseguró.