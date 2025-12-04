Esta es la selección que Colombia ha enfrentado más veces en la fase de grupos de la Copa del Mundo y los rivales que ha tenido en esta instancia del certamen

La Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos 2026 será la séptima participación de la selección Colombia en un Mundial, un certamen en el cual la ‘Tricolor’ ha enfrentado un total de 17 selecciones en la fase de grupos.

Dentro de ese grupo de 17 selecciones, Colombia ha jugado más veces contra Rumania, la desaparecida Yugoslavia y Japón en la fase de grupos. Las enfrentó en dos ocasiones a cada una.

De ellos, Japón es el único con cupo en el Mundial de 2026. Al equipo asiático lo enfrentó en sus dos últimas presentaciones mundialistas.

En los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, la selección Colombia compartió la fase de grupos con su similar de Japón.

En el certamen mundialista disputado en territorio brasileño, los colombianos fueron los vencedores 4 goles a 1, pero en el año 2018 los asiáticos se sacaron la espinita y vencieron a los cafeteros 2 a 1.

VEA TAMBIÉN La selección Colombia podría estar en uno de los grupos de la "muerte", según varias simulaciones del sorteo del Mundial 2026 o

En esta ocasión, la probabilidad de que Colombia se vuelva a enfrentar a Japón es casi nula, teniendo en cuenta que ambos se encuentran ubicados en el Bombo 2.

Pero la probabilidad de que se enfrente ante rivales, con los que ya se vio las caras en ediciones pasadas del torneo, como Túnez y Costa de Marfil es amplia, si se tiene en cuenta que ambas selecciones hacen parte del Bombo 3. Una situación similar podría pasar con Inglaterra y Alemania, que componen el Bombo 1.

La selección Colombia, que hizo su debut mundialista en la Copa del Mundo de Chile 1962, se ha enfrentado en la fase de grupos a:

Chile 1962: Yugoslavia, Unión Soviética, Uruguay y Colombia.

Yugoslavia, Unión Soviética, Uruguay y Colombia. Italia 1990: Alemania Federal, Yugoslavia, Colombia, Emiratos Árabes Unidos.

Alemania Federal, Yugoslavia, Colombia, Emiratos Árabes Unidos. Estados Unidos 1994: Rumania, Suiza, Estados Unidos, Colombia.

Rumania, Suiza, Estados Unidos, Colombia. Francia 1998: Rumania, Inglaterra, Colombia, Túnez.

Rumania, Inglaterra, Colombia, Túnez. Brasil 2014: Colombia, Grecia, Costa de Marfil, Japón.

Colombia, Grecia, Costa de Marfil, Japón. Rusia 2018: Colombia, Japón, Senegal, Polonia.

Por ahora, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo se encuentra al tanto del sorteo mundialista que se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre en Washington, día en el que las 48 selecciones conocerán a sus rivales de la fase de grupos del Mundial 2026.

VEA TAMBIÉN Panini revela portada del álbum del Mundial 2026 que romperá récord en cantidad de estampillas y marcará el regreso de una selección sudamericana tras 16 años o

En el historial de Copas del Mundo en las que ha participado Colombia, el Mundial de 2014 se ha convertido en uno de los más recordados por la afición del conjunto cafetero, pues en aquella oportunidad el combinado nacional alcanzó la instancia de cuartos de final y terminó en la quinta posición de este certamen.

Adicionalmente, en aquella ocasión James Rodríguez fue el máximo goleador de la competencia con seis tantos, actuación que le valió el Botín de Oro.