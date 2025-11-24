Régimen califica de "ridícula" la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista internacional

El régimen de Nicolás Maduro calificó de ridícula la designación del Cartel de los Soles como "organización terrorista internacional", algo que entra en efecto a partir de este lunes.

“Por la presente, designo a la organización antes mencionada y sus respectivos alias como Organización Terrorista Extranjera de conformidad con el artículo 219 de la Ley de Inmigración y Naturalización (INA). Esta determinación se publicará en el Registro Federal. La designación entrará en vigor a partir de su publicación”, se menciona en el Registro Federal.

Según el procedimiento para el tipo de designación que recibió el Cartel de los Soles, transcurrido un plazo de siete días desde el anuncio de la decisión y si el Congreso no decide bloquearla, se publica un aviso en el Registro Federal, momento en el que la designación entra en vigor.

"La República Bolivariana de Venezuela rechaza de manera categórica, firme y absoluta la nueva y ridícula patraña del Secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, Marco Rubio, que designa como organización terrorista al inexistente Cartel de los Soles, reeditando así una infame y vil mentira para justificar una intervención ilegítima e ilegal contra Venezuela".

Para el régimen se trata del "clásico formato estadounidense de cambio de régimen".

"Esta nueva maniobra seguirá la suerte de las anteriores y recurrentes agresiones contra nuestro país: fracasar", insiste la misiva publicada por el canciller Yvan Gil.

Esto supone un aumento de las acciones contra Maduro, por el que pesa una recompensa de 50 millones de dólares y es señalado de ser el cabecilla del Cartel.