María Corina Machado Programa: La Tarde "María Corina Machado recogió a una nación dispersa": Asdrúbal Aguiar sobre el premio Nobel de Paz noviembre 19, 2025 Por: Redacción NTN24 La Tarde de NTN24 conversó con Asdrúbal Aguiar, secretario general del Grupo IDEA, sobre el galardón.