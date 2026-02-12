NTN24
Jueves, 12 de febrero de 2026
Espacio

Astrónomos descubrieron un extraño sistema planetario "al revés"

febrero 12, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
El sistema planetario alrededor de la estrella LHS 1903 - AFP
Una estrella de nombre LHS 1903 con varios planetas orbitando fue descubierta en el grueso disco de la Vía Láctea.

Un grupo de astrónomos anunció este jueves el descubrimiento de una estrella con planetas en un orden extraño que desafía las teorías científicas y sugiere que se formaron de un forma nunca antes vista.

Y es que en nuestro Sistema Solar los cuatro planetas más cercanos al Sol son pequeños y rocosos, mientras que los más alejados se caracterizan por ser gigantes gaseosos.

Durante mucho tiempo, los científicos consideraron que tal orden planetario, primero rocoso y luego gaseoso, era consistente en todo el universo. No obstante, una estrella de nombre LHS 1903 que fue descubierta en el grueso disco de la Vía Láctea sugiere lo contrario.

La estrella enana roja, que es más fría y menos brillante que el Sol, tiene varios planetas orbitando, según datos de un equipo internacional de astrónomos que analiza datos de varios telescopios y que detectó a tres de ellos.

Inicialmente se creía que el planeta más cercano a la estrella era rocoso, seguido de dos gigantes gaseosos.

Sin embargo, luego de analizar las observaciones realizadas por el telescopio espacial europeo Cheops, se constató que un cuarto planeta más alejado en el sistema que es rocoso.

"Eso hace que este sea un sistema de adentro hacia afuera, con un orden de planetas de rocoso-gaseoso-gaseoso y luego rocoso nuevamente", dijo Thomas Wilson, el autor principal de un nuevo estudio que describe el descubrimiento en la revista Science.

El astrofísico planetario de la Universidad de Warwick (Reino Unido) añadió en relación al cuarto planeta: "Parece que hemos encontrado la primera evidencia de un planeta que se formó en lo que llamamos un entorno empobrecido en gas".

Los registros indican que desde la década de 1990, los astrónomos han descubierto más de 6.000 planetas fuera del Sistema Solar, los cales han sido llamados exoplanetas.

