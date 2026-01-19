Putin no tiene previsto contactar a Delcy Rodríguez en un futuro próximo pero "podría hacerlo rápidamente si fuera necesario"

El presidente ruso, Vladímir Putin, no tiene previsto ponerse en contacto Delcy Rodríguez, nueva cabeza del régimen venezolano, en un futuro próximo, pero "podría hacerlo rápidamente si fuera necesario", dijo el lunes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Rusia y Venezuela, entretanto, siguen manteniendo cercanías regulares a nivel diplomático. "Hay contacto constante", aseveró Peskov durante declaraciones a la prensa.

Moscú ha estrechado lazos con Caracas en los últimos años, incluso con Nicolás Maduro, quien fue detenido por Washington a principios de este mes durante un operativo militar y trasladado a Estados Unidos para enfrentarse a varios cargos, incluidos algunos por narcotráfico de los que se declaró "no culpable".

Las declaraciones de Peskov se conocen cinco días después de que el Kremlin emitiera un comunicado acerca de que Putin mantuvo una reunión con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en la que "destacaron que Rusia y Brasil comparten posturas fundamentales para garantizar la soberanía" en Venezuela.

"Vladímir Putin mantuvo una conversación telefónica con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Los líderes intercambiaron puntos de vista sobre temas internacionales de actualidad, centrándose en la situación en torno a Venezuela", indicaba el escrito.

Todo ocurre en medio de un "triple proceso" anunciado por Estados Unidos para avanzar hacia una transición a la democracia en Venezuela. Trump afirmó luego de la captura de Maduro que el Gobierno estadounidense "administraría" el país sudamericano y tomaría control de su petróleo.

La decisión del presidente norteamericano ha sido cuestionada por algunos líderes de izquierda en el mundo e incluso por los propios demócratas, quienes le han pedido concentrarse en primer lugar en los problemas de la nación estadounidense antes de adelantar procesos en otros países.

Mientras tanto, en Venezuela, Delcy Rodríguez, quien había sido vicepresidente de Maduro, fue puesta a cargo del régimen y su hermano, Jorge Rodríguez, presidente de la ilegítima Asamblea Nacional, anunció recientemente la excarcelación de un "número importante" de presos políticos, decisión de la que Trump dijo luego estar detrás.

Hasta la noche del domingo la organización no gubernamental (ONG) Foro Penal publicó que había confirmado la excarcelación de 143 presos políticos del régimen chavista desde el 8 de enero del 2026, fecha en la que Rodríguez anunció excarcelaciones significativas.