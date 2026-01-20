NTN24
Donald Trump

Trump publica imágenes hechas con IA en las que pone a Canadá, Groenlandia y Venezuela bajo el dominio de Estados Unidos

enero 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Canadá y Groenlandia siguen siendo uno de los principales deseos de Trump desde que inició su segundo mandato. Desde que volvió a la Casa Blanca, el mandatario ha expresado en diversas ocasiones sus intenciones de dominar los dos territorios.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió en su red social Truth Social dos polémicas imágenes creadas mediante inteligencia artificial en las que muestra sus intenciones sobre territorios como Canadá, Groenlandia y Venezuela.

En la primera de ellas publicada en la madrugada de este 20 de enero, Trump se ve sentando en el Despacho Oval de la Casa Blanca frente a varios líderes mundiales:

La fotografía, modificada con Inteligencia artificial, muestra al mandatario en su escritorio y a su lado un tablero con parte del mapa del continente americano y un detalle que no pasa desapercibido: la bandera estadounidense se apodera de territorios como Venezuela, Canadá y Groenlandia.

o

Al frente aparecen sentados con mirada atenta algunos de los principales líderes del mundo: Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido; Georgia Meloni, presidenta de Italia: Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea; Friedrich Merz, canciller alemán; Emmanuel Macron, presidente de Francia; Volodímir Zelenski, presidente ucraniano y Mark Rutte, secretario general de la OTAN.

Dos minutos después de la publicación, Trump posteó una nueva imagen generada con IA, esta vez, centrada en Groenlandia, territorio del cual el mandatario viene hablando de manera intensa en los últimos meses.

En la imagen aparecen los tres principales líderes del Gobierno Trump y sus mayores aliados en cuanto a sus políticas externas.

En la imagen Trump sostiene una bandera estadounidense en lo que parece ser un paisaje de Groenlandia, detrás suyo aparecen JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos, y Marco Rubio, secretario de Estado.

o

Además, en la parte de la derecha, un aviso señala: "Groenlandia, territorio estadounidense desde 2026", una clara referencia a las intenciones de Trump de quedarse con el territorio del Polo Norte.

Canadá y Groenlandia siguen siendo uno de los principales deseos de Trump desde que inició su segundo mandato. Desde que volvió a la Casa Blanca, el mandatario ha expresado en diversas ocasiones sus intenciones de dominar los dos territorios, pese a las críticas y la oposición de varios sectores.

En el caso de Venezuela, desde la captura del dictador Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en Caracas, Trump ha asegurado que es Estados Unidos el encargado de "administrar" el país sudamericano mientras se llega a una transición política.

