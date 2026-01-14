NTN24
Miércoles, 14 de enero de 2026
Miércoles, 14 de enero de 2026
Excarcelaciones en Venezuela

Así fueron captados reencuentros de Nicmer Evans y Carlos Julio Rojas con sus familias tras ser excarcelados en Venezuela

enero 14, 2026
Por: Redacción NTN24
El exprisionero político se reencontró con su familia tras permanecer más de un mes recluido en la cárcel de El Helicoide.

El politólogo y periodista Nicmer Evans, director del medio digital Punto de Corte, fue excarcelado este miércoles en el marco de las liberaciones que se han producido en los últimos días en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

Evans, quien permaneció un mes y un día detenido en la cárcel de El Helicoide, fue liberado en las últimas horas y ya se reencontró con su familia en Caracas.

En un video difundido recientemente por el entorno del comunicador, se observa el emotivo encuentro que tuvo con su familia tras su excarcelación.

Allí se ve el momento preciso en el que arriba a su casa en la capital venezolana, mientras su familia lo espera ansiosa por el reencuentro.

o

También se pudo observar el momento en el que Nicmer abraza con alegría a algunos miembros de su familia.

Evans fue capturado el sábado 13 de diciembre por miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) cuando se encontraba en su casa y le pidieron acceder a una supuesta “entrevista”.

El mismo periodista difundió un video en el que alertaba sobre su captura. “Dicen que van a realizar una entrevista. Yo voy a ir voluntariamente a esa entrevista. Esperemos ver cuáles son las consecuencias de esto, ya había habido algunas advertencias en este sentido, y bueno, voy a dar la cara, no tengo nada que temer”.

o

La libertad de expresión es así, y nosotros los que defendemos la libertad de expresión y la democracia en el país estamos permanentemente dispuestos a dar la cara en cualquier momento”, dijo el 13 de diciembre.

Al mismo tiempo, el periodista Carlos Julio Rojas se reencontró de manera emotiva con su familia y luego visitó la Iglesia La Candelaria junto a su esposa.

Rojas fue liberado tras permanecer preso desde abril de 2024.

Temas relacionados:

Excarcelaciones en Venezuela

Presos políticos

Jorge Rodríguez

Liberación de presos políticos

Régimen de Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El secuestrador se consideró "secuestrado": hablan familiares de presos políticos sobre comparecencia de Maduro en EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿La dictadura venezolana está replicando la 'puerta giratoria' con los presos políticos?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El impacto de la falta de apoyo regional es muy significativo para Irán": experto analiza la actualidad del régimen en medio de fuertes protestas y la amenaza de EE. UU.

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Muchos de los que están en las instituciones han colaborado con ETA": directora jurídica de Vox tras nueva querella del partido contra expresidente del gobierno de España

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Se dio cuenta de que no es intocable": esto fue lo que pasó dentro de la primera audiencia de Maduro en EE. UU.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro no negoció porque era rehén de los iraníes y los cubanos, y le llegaron a decir que, si claudicaba, lo borraban del mapa": Antonio Ledezma

Ver más

Videos

Ver más
Foto: AFP
Irán

"El impacto de la falta de apoyo regional es muy significativo para Irán": experto analiza la actualidad del régimen en medio de fuertes protestas y la amenaza de EE. UU.

Nicolás Maduro en Nueva York - Fotos EFE
Cae Maduro en Venezuela

El secuestrador se consideró "secuestrado": hablan familiares de presos políticos sobre comparecencia de Maduro en EE. UU.

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano / Familiares de presos políticos en Venezuela - Fotos: EFE
Presos políticos

¿La dictadura venezolana está replicando la 'puerta giratoria' con los presos políticos?

Gustavo Petro - EFE
Gobierno de Colombia

"Un fracaso": Omar Bula sobre Comisión Asesora de Relaciones Exteriores que convocó Petro en Colombia

Donald Trump y protestas en Irán - EFE
Estados Unidos e Irán

"El sistema bancario iraní ya hace años que está fuera del sistema internacional": analista sobre amenaza de Trump de imponer aranceles a países que comercien con Irán

Más de Actualidad

Ver más
Baltazar Porras
cardenal Baltazar Porras

Tras un año complicado, este es el mensaje de Cardenal Porras a los venezolanos para Navidad

Régimen de Nicolás Maduro | Foto AFP
Venezuela

"El régimen busca lesionar la fibra más sensible de cualquier sociedad": abogada sobre menor venezolano condenado a 10 años de prisión

Donald Trump | Foto: AFP
Groenlandia

Groenlandia respondió a las declaraciones de Trump de encargarse de la isla: "No queremos ser estadounidenses"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, entre el realismo y la moral democrática

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Baltazar Porras
cardenal Baltazar Porras

Tras un año complicado, este es el mensaje de Cardenal Porras a los venezolanos para Navidad

Eliminatorias sudamericanas (EFE)
Ranking FIFA

¿Cómo terminaron Colombia y La Vinotinto? Así quedó el último ranking FIFA del año en el que varias selecciones tuvieron cambios importantes

Régimen de Nicolás Maduro | Foto AFP
Venezuela

"El régimen busca lesionar la fibra más sensible de cualquier sociedad": abogada sobre menor venezolano condenado a 10 años de prisión

Heroico gesto de Wayne Ronney con el club Derby Country
Fútbol inglés

Hermano de Wayne Rooney hace historia en el fútbol inglés como entrenador tras eliminar al Crystal Palace en la FA Cup

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York (AFP)
Zohran Mamdani

El socialista musulmán Zohran Mamdani, nuevo alcalde de Nueva York, ya le dio la espalda a la política migratoria de Trump

Donald Trump | Foto: AFP
Groenlandia

Groenlandia respondió a las declaraciones de Trump de encargarse de la isla: "No queremos ser estadounidenses"

Nicolás Maduro - EFE
Sanciones

Estados Unidos sancionó a siete familiares, incluida la cuñada de Maduro, de "personas vinculadas al régimen ilegítimo y corrupto" instalado en Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre