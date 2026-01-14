Así fueron captados reencuentros de Nicmer Evans y Carlos Julio Rojas con sus familias tras ser excarcelados en Venezuela

El politólogo y periodista Nicmer Evans, director del medio digital Punto de Corte, fue excarcelado este miércoles en el marco de las liberaciones que se han producido en los últimos días en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

Evans, quien permaneció un mes y un día detenido en la cárcel de El Helicoide, fue liberado en las últimas horas y ya se reencontró con su familia en Caracas.

En un video difundido recientemente por el entorno del comunicador, se observa el emotivo encuentro que tuvo con su familia tras su excarcelación.

Allí se ve el momento preciso en el que arriba a su casa en la capital venezolana, mientras su familia lo espera ansiosa por el reencuentro.

También se pudo observar el momento en el que Nicmer abraza con alegría a algunos miembros de su familia.

Evans fue capturado el sábado 13 de diciembre por miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) cuando se encontraba en su casa y le pidieron acceder a una supuesta “entrevista”.

El mismo periodista difundió un video en el que alertaba sobre su captura. “Dicen que van a realizar una entrevista. Yo voy a ir voluntariamente a esa entrevista. Esperemos ver cuáles son las consecuencias de esto, ya había habido algunas advertencias en este sentido, y bueno, voy a dar la cara, no tengo nada que temer”.

“La libertad de expresión es así, y nosotros los que defendemos la libertad de expresión y la democracia en el país estamos permanentemente dispuestos a dar la cara en cualquier momento”, dijo el 13 de diciembre.

Al mismo tiempo, el periodista Carlos Julio Rojas se reencontró de manera emotiva con su familia y luego visitó la Iglesia La Candelaria junto a su esposa.

Rojas fue liberado tras permanecer preso desde abril de 2024.