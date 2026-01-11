Un día después de la muerte de Yeison Jiménez, otro cantante colombiano sufrió aparatoso accidente de tránsito

Colombia no se recupera todavía de la noticia de la muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez, quien se iba a desplazar junto con cinco personas más en una avioneta rumbo a Antioquia, pero esta no logró tomar altura y terminó chocando contra un potrero e incendiándose sin dejar sobrevivientes, y por poco lamenta la vida de otro cantante.

VEA TAMBIÉN Reviven video en el que Yeison Jiménez cuenta que soñó tres veces que se accidentaba en un avión o

Se trata de Sebastián Ayala, un artista de música popular que se desplazaba por carretera en la vía que comunica a Landázuri, en Santander, con el municipio de San Juanito, en el Meta y sufrió un aparatoso accidente tras salirse de la ruta y terminar estrellándose.

El afectado dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram a la que subió un video de cómo quedó su vehículo y aseveró que fue una flota de transporte público que lo sacó de la vía y se dio a la fuga.

"Nos acabamos de accidentar, miren. Un bus de la empresa Brasilia nos botó para el otro lado de la vía", relató Ayala mientras filmaba su carro destrozado.

Además, el intérprete de ‘Mi decisión’ agregó que “gracias a Dios” solo sufrieron golpes él y los ocupantes y que están tras la pista de quien los chocó y se fugó.

Este accidente se da tan solo un día de conocerse el deceso de Yeison Jiménez que enlutó a los amantes de la música colombiana.

Junto a Jiménez fallecieron también el capitán Fernando Torres Rojas (piloto), Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.