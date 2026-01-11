NTN24
Colombia

Un día después de la muerte de Yeison Jiménez, otro cantante colombiano sufrió aparatoso accidente de tránsito

enero 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Sebastián Ayala, cantante de música popular colombiana, se accidentó / FOTO: Captura de video
Sebastián Ayala, cantante de música popular colombiana, se accidentó / FOTO: Captura de video
El accidente involucró a bus de transporte que sacó de la vía el vehículo del músico y lo hizo estrellarse.

Colombia no se recupera todavía de la noticia de la muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez, quien se iba a desplazar junto con cinco personas más en una avioneta rumbo a Antioquia, pero esta no logró tomar altura y terminó chocando contra un potrero e incendiándose sin dejar sobrevivientes, y por poco lamenta la vida de otro cantante.

o

Se trata de Sebastián Ayala, un artista de música popular que se desplazaba por carretera en la vía que comunica a Landázuri, en Santander, con el municipio de San Juanito, en el Meta y sufrió un aparatoso accidente tras salirse de la ruta y terminar estrellándose.

El afectado dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram a la que subió un video de cómo quedó su vehículo y aseveró que fue una flota de transporte público que lo sacó de la vía y se dio a la fuga.

"Nos acabamos de accidentar, miren. Un bus de la empresa Brasilia nos botó para el otro lado de la vía", relató Ayala mientras filmaba su carro destrozado.

o

Además, el intérprete de ‘Mi decisión’ agregó que “gracias a Dios” solo sufrieron golpes él y los ocupantes y que están tras la pista de quien los chocó y se fugó.

Este accidente se da tan solo un día de conocerse el deceso de Yeison Jiménez que enlutó a los amantes de la música colombiana.

Junto a Jiménez fallecieron también el capitán Fernando Torres Rojas (piloto), Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.

