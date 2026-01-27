Falleció a los 38 años Alex Ortega, actor de doblaje que tuvo función clave en la película Spider-Man de Tom Holland en español

El mundo del entretenimiento se encuentro de luto tras conocerse la triste la noticia del fallecimiento del actor de doblaje mexicano, Alex Ortega a los 38 años.

Según informó el sitio especializado World Dubbing News "Lamentamos informar el sensible fallecimiento del actor Alexis Ortega".

"Mandamos nuestras condolencias a su familia, amigos y colegas del gremio. Descanse en paz y siempre lo recordaremos en sus increíbles interpretaciones", añade la publicación.

Ortega tiene un extenso historial de doblajes en su haber, sin embargo, el que más destaca es el de Tom Holland en las películas de Spider-Man.

El actor de doblaje era la voz oficial de Holland en español para el 'Hombre Araña' desde su primera aparición hasta la última, 'Spider-Man: sin camino a casa'.

Además de ser la voz en español del reconocido superhéroe del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), Ortega también participó en otras producciones bastante reconocidas a nivel mundial.

El actor de doblaje mexicano participó en producciones como: 'Cars 3', 'Rogue One: Una historia de Star Wars', 'Buscando a Dory' y 'Grandes Héroes'.

Fuera de su labor como actor de voz, también ganó reconocimiento por interpretar en televisión a Jorge “El Burro” Van Rankin en la producción 'Luis Miguel: La Serie' y a Federico “DJ Freddy” Limantour en 'La casa de las flores'.

También había empezado a colaborar con el famoso streamer Mr. Beast, para hacer los doblajes de sus videos en español.