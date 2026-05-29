Horas cruciales para las elecciones presidenciales en Colombia: ¿Qué puede pasar en esta importante contienda electoral?

En el programa La Mañana de NTN24, Maritza Aristizábal, editora política de Noticias RCN, analiza las faltas de garantías para la oposición y para los ciudadanos en las elecciones presidenciales, la participación del presidente Gustavo Petro en estas elecciones presidenciales y la injerencia de los grupos criminales.

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Aristizábal asegura que en este momento hay una “falta de garantías, no solo para los candidatos, sino para los ciudadanos, por ejemplo, el tema de la coacción armada de los grupos al margen de la ley”.

Pilares principales que amenazan las elecciones

Carnetización de la población

La abierta participación en política del Gobierno Nacional

Compra de votos

En ese contexto, la experta empieza señalando que “la Misión de Observación Electoral (indica que en) 385 municipios, estamos hablando de casi una tercera parte del país que están bajo la gobernanza de grupos al margen de la ley”.

Las cifras de “el Instituto de Ciencia Política dice que focalizando los territorios donde hay influencia de estos grupos armados son más o menos unos 357.000 votos cautivos”, recalca Aristizábal.

Adicionalmente, la “abierta participación en política del Gobierno Nacional, cuatro ministros tienen investigaciones por parte de la procuraduría y hay 10 investigaciones contra el presidente de la Republica en la Comisión de Acusaciones”.

Aristizábal indica que “la MOE registra más de 500 episodios de violencia política con un incremento de hasta el 100% en la violencia letal”.

Predicciones electorales

En su análisis, Aristizábal indica que, aunque haya discursos de Petro cerca de las votaciones donde “no menciona explícitamente a uno o a otro candidato, pero todos saben a quién se refieren (…) No veo tan fácil que haya un ganador en primera vuelta, yo creo que definitivamente nos vamos a ir para una segunda vuelta que va a hacer absolutamente disputada”.