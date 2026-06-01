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Lunes, 01 de junio de 2026
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Mundial

Ciudad de México suspenderá las clases en todos los niveles por la inauguración del Mundial

junio 1, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Salón de clases / Copa del Mundo de la FIFA - Pexels
Salón de clases / Copa del Mundo de la FIFA - Pexels
La selección anfitriona recibe ese día en el estadio Azteca a Sudáfrica en el primer partido del torneo al mediodía (18h00 GMT).

Ciudad de México informó el lunes que suspenderá las clases en todos los niveles el 11 de junio, cuando se inaugura el Mundial de fútbol en el país.

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La selección anfitriona recibe ese día en el estadio Azteca a Sudáfrica en el primer partido del torneo al mediodía (18h00 GMT).

"Estamos hablando del día de la inauguración nada más", aclaró la alcaldesa de la capital, Clara Brugada, en rueda de prensa.

La decisión sigue a un polémico plan anunciado a mediados de mayo para adelantar el fin de las clases en todo el país y extender las vacaciones por unos tres meses.

El gobierno dio marcha atrás después de que padres y varias ONG criticaran que la medida quitaba tiempo efectivo de aprendizaje para los estudiantes.

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La Ciudad de México padece de un tránsito "infernal" crónico y un transporte público desbordado durante días laborables.

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México dispuso de pantallas gigantes en varios puntos de la ciudad, incluido en el zócalo. Será en esa plaza principal donde verá el partido inaugural la presidenta Claudia Sheinbaum.

El Mundial de la FIFA 2026, que se organiza en México, Estados Unidos y Canadá, comenzará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio de 2026.

La unión americana será la sede principal, albergando 78 de los 104 partidos totales del torneo, incluyendo la gran final el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

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