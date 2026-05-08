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Viernes, 08 de mayo de 2026
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Régimen venezolano

"Escondieron el cadáver de un preso político": dura reacción desde EE. UU. contra el régimen de Venezuela por la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas

mayo 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El régimen "te demuestra lo canallas, lo sátrapas, lo inhumanos que son en haber escondido el cadáver de un preso político que solamente estaba preso por haber pedido libertad”, aseguró la congresista.

Las reacciones internacionales empiezan a surgir en torno al anuncio del régimen de Venezuela que reconoció la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas, nueve meses después de deceso y tras más de un año de desaparición forzada denunciada por la familia.

En NTN24, María Elvira Salazar, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por el 27° distrito regional de Florida, reaccionó y dijo que “específicamente la Delcy, te demuestra lo canalla, lo sátrapa, lo inhumanos que son en haber escondido el cadáver de un preso político que solamente estaba preso por haber pedido libertad”.

“Eso te demuestra la canalla y la calaña, tanto del régimen de Maduro, como el régimen de la Habana”, afirmó.

Recalcó que ante este tipo de situaciones queda “exigirle a Delcy Rodríguez, eso lo esta haciendo Marco Rubio, exigirle a Delcy Rodríguez de que esas cárceles de Venezuela tienen que estar completamente libres de presos políticos”, concluyó la congresista.

A su vez, a través de la red social X, el senador de Estados Unidos, Rick Scott aseguró que “Estados Unidos debe volver a imponer sanciones de inmediato a Delcy Rodríguez”.

“Víctor Hugo Quero Navas fue secuestrado, torturado, aislado y asesinado por los lavados matones Maduro”, sentenció.

Esto en contexto de que Quero, de 51 años, fue arrestado el 3 de enero de 2025, señalado por supuestos cargos de terrorismo.

Según el Ministerio de Servicios penitenciarios, Quero presentó “insuficiencia respiratoria, insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar”.

Posteriormente, fue trasladado al Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, en Caracas, "tras presentar hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo". Causales que finalmente dan al fallecimiento de Quero el 24 de julio del 2025 a las 11:25 p.m.

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