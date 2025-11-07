Especialista da recomendaciones claves a los viajeros tras masivas cancelaciones de vuelos en Estados Unidos

El cierre gubernamental más extenso en la historia de Estados Unidos está generando consecuencias directas en el sistema de aviación del país.

Más de 900 vuelos han sido cancelados en al menos 40 aeropuertos principales, una medida que responde a la falta de personal provocada por el denominado "shutdown".

La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó reducir en un 10% la capacidad de vuelos domésticos en los principales aeropuertos del país.

Según informó la FAA, "hoy es el primer día de una reducción del 4%. Cuatro días después, otro 2%. Dos días después, 2% y así nada más". Los vuelos internacionales no se verán afectados por esta medida.

Fabio Andrade, especialista y ejecutivo de aviación, explicó en La Tarde de NTN24 que "el empleado que no recibe el dinero” debido al cierre pues no está trabajando

Sin embargo, aclaró que los empleados federales "todos van a recibir su dinero cuando regresen a trabajar y cubriéndole los días, aunque no hayan trabajado".

De acuerdo con Andrade, aunque la situación es preocupante, las aerolíneas están trabajando coordinadamente con el Secretario de Seguridad Nacional. "Lo importante es que esto para nosotros no es nada nuevo", señaló.

El experto destacó que, a diferencia de situaciones meteorológicas impredecibles, en este caso "se está haciendo con anticipación" la reestructuración de vuelos.

"La pérdida de dinero es grande, pero por lo menos se está haciendo con anticipación. Se está trabajando el equipo para que mantengamos el vuelo seguro y el pasajero con menos trastornos en todo sentido de la palabra", afirmó Andrade.

La principal preocupación del sector es que el cierre se extienda hasta Thanksgiving, la festividad más importante de Estados Unidos.

"Ahí sí sería un impacto muy serio que impactaría, pero tremendamente no solo el bolsillo de las aerolíneas, el tema económico de la nación, pero la incomodidad de las personas que han guardado su dinero y tienen planes de ir a sus vacaciones a pasar con la familia", advirtió el especialista.

Para los viajeros, Andrade ofreció recomendaciones específicas: "Contacte su aerolínea y verifique que su vuelo sigue operando. Esté continuamente hablando con su aerolínea y verificando qué está pasando en su aeropuerto, en su área".

Respecto a nuevas compras, el especialista aconsejó planificar cuidadosamente y asegurar que "los servicios complementarios al pasaje del avión, el hotel, el carro que renta, que esté también con una claridad de que, si cancelan, no lo penalicen".