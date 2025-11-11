NTN24
Martes, 11 de noviembre de 2025
Despliegue militar

Tras una pausa en las maniobras, Venezuela amanece nuevamente militarizada bajo una "fase superior"

noviembre 11, 2025
Por: Redacción NTN24
FANB - AFP
FANB - AFP
A las 5 de la mañana nuevamente estaban funcionarios en varios puntos del país anunciando la ejecución del plan.

Después de varios días en los que el régimen de Maduro había bajado la intensidad de los ejercicios militares, este martes nuevamente el país amanece bajo presencia de efectivos de la Fuerza Armada.

Maduro lo anunció como "la nueva fase del Plan Independencia 200 destinada a optimizar el comando, control y comunicaciones en el marco de las formas de lucha armada y no armada para la defensa integral de nuestro país".

Esto, mientras en el Caribe se siguen llevando a cabo bombardeos contra "narcolanchas" por parte de Estados Unidos que le ha declarado la guerra al Cartel de los Soles.

El ministro de la Defensa del régimen, Vladimir Padrino López, divulgó un comunicado en el que asegura que estás maniobras comprenden el despliegue "masivo de medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos; sistemas de armas; Unidades Militares; Milicia Bolivariana; Órganos de Seguridad Ciudadana y los Comandos para la Defensa Integral; que en todo el espectro del espacio geográfico nacional y en fusión popular militar policial".

Aseguró que el "de igual manera se activarán completamente los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI) en todos los estados y entidades federales y municipales, a fin de llevar a cabo las coordinaciones interinstitucionales y populares necesarias para garantizar el soporte multisectorial que requiere la Movilización Nacional".

 

