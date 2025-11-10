"Maduro está arrinconado; sus opciones son cada vez menos": Arturo McFields analiza el silencio de los aliados del régimen venezolano

Nicolás Maduro atraviesa uno de los momentos más críticos como jefe del régimen venezolano.

Aislado y bajo presión, busca un rescate financiero y militar externo, apelando al apoyo de Rusia, Irán, China y Catar, sin embargo, según el periodista y exembajador Arturo McFields, ningún país parece dispuesto a arriesgarse por un régimen debilitado y sin futuro.

Catar se ha retirado de la mediación con Estados Unidos, Irán guarda silencio, China prioriza sus acuerdos comerciales y Rusia enfrenta su propia crisis militar.

En entrevista con La Tarde de NTN24, McFields aseguró: “Hemos visto cómo en el pasado Maduro ha tenido la habilidad de sobreponerse a las sanciones, al aislamiento, a resoluciones importantes, a posicionamientos de más de 50 países que no lo han reconocido”.

Sobre esto, señala, "logró superar estos obstáculos”, pues asegura que “el dictador, a través de sus maniobras internacionales y a través de algunos líderes regionales de lamentable nomenclatura como Lula, como Petro y otros presidentes de esta región”.

Sin embargo, menciona que “en esta ocasión, Maduro está acorralado y sin salida poque ante los llamados de auxilio que ha hecho a países como Irán, a países como Rusia, países como China e incluso Qatar, todos ellos le han expresado solidaridad verbal, pero en la práctica ha experimentado un aislamiento sin precedentes. Incluso Qatar decía hace unos días atrás que ellos ahorita no están viendo la posibilidad de un diálogo o de algún tipo de negociación fructífera”.