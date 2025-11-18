“Lo que va a haber en Venezuela es una extracción y no una invasión”: Andrés Pastrana sobre una posible intervención de EE.UU. en territorio venezolano

Este martes se conoció que 32 expresidentes del Grupo IDEA firmaron una declaración donde reconocen a Edmundo González y a María Corina Machado como presidente y vicepresidenta constitucionales de Venezuela.

Para hablar sobre este tema, Andrés Pastrana, expresidente de Colombia y miembro del Grupo IDEA, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

El expresidente colombiano aseguró en diálogo con el Canal de la Américas que el Grupo IDEA “nació por Venezuela”.

“El Grupo IDEA nace en la lucha por la defensa de la libertad y la democracia en Venezuela”, añadió.

Pastrana puntualizó que “el presidente constitucional de Venezuela es Edmundo y su vicepresidenta María Corina”.

Además, cuestionó el que para referirse a Edmundo González siempre se usa el término presidente electo, cuando él fue elegido por el pueblo venezolano.

“Cuando se le prohíbe la entrada a Edmundo a Venezuela, se configura el golpe de Estado. Porque cuando el presidente electo quería ir a tomar posesión la narcodictadura lo prohíbe, y desde ese momento, el presidente constitucional de Venezuela se llama Edmundo González y su vicepresidenta es María Corina, hoy la líder de esta transición democrática para que se entregue el poder en Venezuela como corresponde”, sentenció.

El miembro del Grupo IDEA afirmó que la intensión de esta declaración es “decirle al mundo que nosotros reconocemos la legitimidad constitucional porque Edmundo es presidente de hecho y de derecho”.

“Es un primer un paso para que países amigos comiencen a reconocer a Edmundo y a María Corina”, comentó.

Y señaló que: “Hoy en Venezuela la legitimidad de María Corina y Edmundo ¿quién la pone en duda? Nadie. Lo que está en duda es la legitimidad de la narcodictadura en Venezuela”.

Sobre el fraude electoral del pasado 28 de julio de 2024, dijo que “las pruebas de la victoria de Edmundo están en Panamá”.

Pastrana también se refirió a la posibilidad de que Estados Unidos haga una intervención en Venezuela diciendo: “lo que va a haber en Venezuela es una extracción y no una invasión”.