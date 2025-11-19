NTN24
Miércoles, 19 de noviembre de 2025
Eliminatorias Sudamericanas

Revelan cambio de formato importante para las próximas Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2030

noviembre 19, 2025
Por: Luis Cifuentes
Eliminatorias Sudamericanas - Fotos: EFE
La cita orbital que se disputará en España, Marruecos y Portugal contará con tres selecciones del continente ya clasificadas como anfitrionas.

Si bien el Mundial de 2026, que se disputará el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá, todavía no se ha disputado, desde ya la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) piensa en un nuevo formato para la Copa del Mundo de 2030.

Y es que ante la ausencia de competencia de tres selecciones ya que serán anfitrionas de dicha cita orbital, la Conmebol se encuentra evaluando opciones para organizar unas Eliminatorias competitivas con solo siete selecciones en disputa.

Cabe recordar que Argentina, Uruguay y Paraguay serán sedes de la cita orbital y en donde se festejará el centenario de la Copa del Mundo. No obstante, no serán sedes principales sino únicamente de los encuentros inaugurales, ya que Marruecos, España y Portugal albergarán la mayoría de encuentros del torneo.

De esa manera, la FIFA encontró la forma de celebrar el centenario dado que la primera Copa del Mundo se disputó en Uruguay en 1930, por lo que Sudamérica reclamaba su lugar.

En ese sentido, el diario Globo Esporte de Brasil dio a conocer en las últimas horas que las Eliminatorias se convertirían en una Nations League, torneo de selecciones que se disputa en Europa y Centroamérica alterno a las Eliminatorias a la Copa del Mundo.

Así las cosas, con seis plazas directas y una al repechaje en juego para siete selecciones, se hace imprescindible para la Conmebol encontrar un formato competitivo.

Si bien hay varias propuestas sobre la mesa, la que más toma fuerza es la de un torneo similar a la Nations League en el que participen las 10 selecciones sudamericanas, incluidas las que serán anfitrionas del Mundial 2030 y ya tienen cupo asegurado.

Para hacer competitivo el formato, incluso para las selecciones ya clasificadas, se entregarían premios y un trofeo en metálico para los ganadores como sucede en Europa y Concacaf con la Nations League.

Se espera que sea después del Mundial 2026 cuando se defina el formato definitivo.

