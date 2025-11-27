Colombia consigue su cuarta corona en Miss Internacional; Catalina Duque es la nueva reina de este certamen

Este jueves la colombiana Catalina Duque Abréu fue coronada como la nueva Miss Internacional 2025, certamen en el que Colombia alcanzó su cuarta corona en la historia de este reinado que en este año se llevó a cabo en el estadio Yoyogi National Gymnasium de Tokio, en Japón.

Duque, nacida en Miami, Florida, pero criada en Medellín, Antioquia, de donde son oriundos sus padres, se destacó durante la imponente ceremonia en la que participaron aproximadamente 80 candidatas de diferentes partes del mundo.

La joven modelo colombiana descrestó en cada una de las diferentes presentaciones en la pasarela, espacio donde también tuvo una excelente intervención durante su discurso social, habilidades, destrezas y cualidades que cautivaron a los jurados, quienes tras evaluar eligieron a Catalina Duque Abréu como la nueva Miss Internacional 2025.

Tras ingresar en el top 5, la representante de Colombia y quien sucederá a Thanh Thủy, representante de Vietnam y Miss International 2024, se impuso ante participantes de Miss Bolivia, Paola Guzmán Sánchez; Miss Indonesia, Melliza Xaviera Yulian; y Miss Filipinas, Myrna Esguerra.

Con la coronación de Duque Abréu, ya son cuatro colombianas en la historia que han alcanzado la coronada de este certamen: Stella Márquez (1960), Paulina Gaviria (1999), Jeymmy Paola Vargas (2004).

Con este galardón, Colombia se encuentra dentro del top tres de los países con más reconocimientos en el Miss Internacional, el cual es liderado por Venezuela, seguida de Filipinas.

¿Quién es Catalina Duque Abréu?

La nueva Miss Internacional nació en Miami, Estados Unidos, pero se crio y se formó como profesional en Medellín, Antioquia, de donde son oriundos sus padres. La joven modelo de 26 años es comunicadora social de profesión de la Universidad EAFIT y desde hace algunos años viene desarrollando actividades relacionadas con labor social.

Duque Abréu llegó a este certamen internacional tras haber representado al departamento de Antioquia en el año 2024 en el Concurso Nacional de Belleza, donde fue elegida como la soberana de Colombia de este reinado.