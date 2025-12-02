NTN24
Martes, 02 de diciembre de 2025
Donald Trump

Trump informó que desde hace seis meses consecutivos “cero inmigrantes ilegales” han ingresado a Estados Unidos

diciembre 2, 2025
Por: Redacción NTN24
Donald Trump | Foto: EFE
Esto se da luego de que informara hace unos días que planea suspender la migración hacia la unión americana de personas que provengan de “países del tercer mundo”.

Este martes, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que en los últimos seis meses “cero inmigrantes” han ingresado a territorio estadounidense.

Durante la reunión de Gabinete que sostuvo en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense se refirió a los resultados que han dejado sus estrictas políticas migratorias en el país.

Trump aseguró que sus estrictas medidas: “durante seis meses consecutivos, no se han admitido a ningún inmigrante ilegal en Estados Unidos”.

“Los cruces fronterizos ilegales a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México se han desplomado al nivel más bajo jamás registrado”, añadió.

Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha puesto todos sus esfuerzos en endurecer las políticas migratorias.

Es por ello por lo que hace unos días, informó que planea suspender la migración hacia la unión americana de personas que provengan de “países del tercer mundo”.

"Suspenderé permanentemente la migración desde todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo", escribió Trump en redes sociales.

Y amenazó con revocar “millones” de visados otorgados durante la administración de Joe Biden y expulsar a cualquiera que “no sea un activo neto para Estados Unidos”.

En sus redes sociales, Trump añadió que pondrá fin a todas las prestaciones y subsidios federales para quienes no sean ciudadanos estadounidenses, y que deportará a cualquier extranjero que represente un riesgo para la seguridad o que "no sea compatible con la civilización occidental".

"Estos objetivos se perseguirán con el fin de lograr una reducción significativa de las poblaciones ilegales y problemáticas", añadió el mandatario. "Solo la migración inversa puede resolver completamente esta situación", clamó.

Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, anunció que tras una reunión con el jefe de Estado este martes se recomendó una prohibición total de viajes.

“Estoy recomendando una prohibición total de viajes a todos los malditos países que han estado inundando nuestra nación con asesinos, sanguijuelas y adictos a los derechos”, indicó la funcionaria.

Y puntualizó que: “Nuestros antepasados construyeron esta nación sobre sangre, sudor y un amor inquebrantable por la libertad, no para que invasores extranjeros masacraran a nuestros héroes, agotaran nuestros dólares de impuestos duramente ganados o arrebataran los beneficios que les debemos a los estadounidenses. No los queremos. ni uno”.

Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos AFP
Departamento de Estado de Estados Unidos

Departamento de Guerra de EE. UU. confirma plan de contingencia si Maduro deja el poder: "estamos a disposición del presidente"

Bernie Moreno - Foto AFP/ Pasaportes - Foto Canva de referencia
Inmigrantes en Estados Unidos

"Todo o nada": senador estadounidense nacido en Colombia propone eliminar la doble ciudadanía, ¿Qué implica?

Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Cartel de Los Soles

"EE. UU. tiene a su disposición todos los medios para neutralizar y eliminar a la amenaza del Cartel de los Soles": expertos analizan presión de Trump a Maduro

Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Estas son las condiciones que puso Maduro para dejar el poder, según Reuters; Trump solo aceptó su salida inmediata y el plazo ya venció

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Régimen venezolano

¿Por qué Maduro le teme tanto a su proceso ante la CPI? Abogado desde La Haya lo explica

Estados Unidos confirma ataque a una segunda narcolancha en el Pacífico Oriental - Foto: EFE
Narcolancha

Comando Sur divulga video con el que confirma ataque número 20 a narcolanchas en el Mar Caribe

Jonathan Rodríguez
Presos políticos en Venezuela

Crónica de una muerte anunciada: El caso del preso político con autismo que falleció meses después de ser torturado y excarcelado en Venezuela

Migrantes | Foto Canva
Ponte al Día

¿Vive más de 10 años sin papeles y tiene hijos ciudadanos?: experto en migración explica qué opciones existen para regularizar su estatus sin salir del país

Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Justicia no es venganza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Estados Unidos confirma ataque a una segunda narcolancha en el Pacífico Oriental - Foto: EFE
Narcolancha

Comando Sur divulga video con el que confirma ataque número 20 a narcolanchas en el Mar Caribe

Estadio de la LVBP - Logo de los Navegantes del Magallanes - Fotos: EFE / X
LVBP

A pesar de hacerle frente a Leones y Tiburones, Magallanes continúa en las profundidades: Así marcha la tabla de posiciones de la LVBP

Shenzhou-21 - Foto AFP
Viaje al espacio

Anuncian fecha para el lanzamiento de la nave espacial china que reemplazará a una que tuvo que regresar tras inusual ataque

Baterista de Maná, Álex González | Foto: EFE
Bandas de Rock

Baterista de la banda Maná, Álex González, sufrió una fuerte caída en pleno concierto en Estados Unidos

Aurora Silva, esposa del politico venezolano Freddy Superlano - Foto: EFE
Presos políticos

Juez ejecuta audiencia contra siete opositores venezolanos por videollamada y sin abogados privados

Jonathan Rodríguez
Presos políticos en Venezuela

Crónica de una muerte anunciada: El caso del preso político con autismo que falleció meses después de ser torturado y excarcelado en Venezuela

Foto de referencia (Canva)
Twitter

Canva, X y otras aplicaciones sufren caídas: miles de usuarios reportan mensajes de error

