Trump informó que desde hace seis meses consecutivos “cero inmigrantes ilegales” han ingresado a Estados Unidos

Este martes, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que en los últimos seis meses “cero inmigrantes” han ingresado a territorio estadounidense.

Durante la reunión de Gabinete que sostuvo en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense se refirió a los resultados que han dejado sus estrictas políticas migratorias en el país.

Trump aseguró que sus estrictas medidas: “durante seis meses consecutivos, no se han admitido a ningún inmigrante ilegal en Estados Unidos”.

“Los cruces fronterizos ilegales a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México se han desplomado al nivel más bajo jamás registrado”, añadió.

Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha puesto todos sus esfuerzos en endurecer las políticas migratorias.

Es por ello por lo que hace unos días, informó que planea suspender la migración hacia la unión americana de personas que provengan de “países del tercer mundo”.

"Suspenderé permanentemente la migración desde todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo", escribió Trump en redes sociales.

Y amenazó con revocar “millones” de visados otorgados durante la administración de Joe Biden y expulsar a cualquiera que “no sea un activo neto para Estados Unidos”.

En sus redes sociales, Trump añadió que pondrá fin a todas las prestaciones y subsidios federales para quienes no sean ciudadanos estadounidenses, y que deportará a cualquier extranjero que represente un riesgo para la seguridad o que "no sea compatible con la civilización occidental".

"Estos objetivos se perseguirán con el fin de lograr una reducción significativa de las poblaciones ilegales y problemáticas", añadió el mandatario. "Solo la migración inversa puede resolver completamente esta situación", clamó.

Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, anunció que tras una reunión con el jefe de Estado este martes se recomendó una prohibición total de viajes.

“Estoy recomendando una prohibición total de viajes a todos los malditos países que han estado inundando nuestra nación con asesinos, sanguijuelas y adictos a los derechos”, indicó la funcionaria.

Y puntualizó que: “Nuestros antepasados construyeron esta nación sobre sangre, sudor y un amor inquebrantable por la libertad, no para que invasores extranjeros masacraran a nuestros héroes, agotaran nuestros dólares de impuestos duramente ganados o arrebataran los beneficios que les debemos a los estadounidenses. No los queremos. ni uno”.