Corte Constitucional de Colombia suspende el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno Petro

Este jueves, la Corte Constitucional de Colombia decidió suspender provisionalmente el decreto de emergencia económica expedido por el gobierno del presidente Gustavo Petro, respaldando la ponencia del magistrado Carlos Camargo.

Cabe recordar que el magistrado hizo esta petición argumentando que se estaría causando un daño irreparable con las cargas tributarias que contiene el decreto.

La votación sobre si se debía suspender provisionalmente la medida quedó seis magistrados a favor y dos en contra.

El decreto de emergencia económica fue expedido por el presidente Petro el pasado 23 de diciembre y desde ese mismo momento se desató un amplio debate y tensión en el país alrededor de sus efectos.

A través del decreto, el gobierno adoptó una serie de impuestos especiales para alcanzar la meta de recaudo que, según la Administración Petro, se necesita para manejar las finanzas del país.

El tribunal constitucional tenía la potestad de definir si la medida se ajustaba o no con la Constitución, en medio de las diferentes advertencias de gobernadores y gremios que aseveraban que la emergencia los iba a “ahogar” con los impuestos.

La polémica creció aún más luego de que se conociera la salida del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte, de la deliberación sobre el decreto, por lo que el togado no estuvo presente en la votación de este jueves.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció tras la decisión de la Corte y aseguró que “No hay derecho. Al suspender provisionalmente la Emergencia Económica se está protegiendo a los megarricos”.