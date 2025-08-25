NTN24
Lunes, 25 de agosto de 2025
Álex Saab

Alex Saab, señalado de ser testaferro de Maduro, es grabado en el alistamiento militar que busca "defender la soberanía de Venezuela"

agosto 25, 2025
Por: Redacción NTN24
Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano junto a Alex Saab, colaborador del régimen venezolano - Foto de referencia: EFE
Luego de firmar un acta de compromiso, Saab brindó unas declaraciones ante medios de comunicación afines al oficialismo venezolano.

Hace unas pocas horas, Alex Saab, señalado de ser testaferro de Maduro, fue grabado junto a su esposa en el alistamiento militar que busca, según sus propias palabras, "defender la soberanía de Venezuela", ante el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe.

“El presidente Nicolás Maduro siempre ha hecho un llamado a la paz, pero que no crea el enemigo que no vamos a estar preparados para defendernos”, expresó el político de 53 años.

“Venezuela está unida y se ve aquí todos acudiendo al llamado de Nicolás Maduro, aquí hay un pueblo para defenderse”, añadió.

Alex Saab es un empresario colombiano de ascendencia libanesa que desde 2017, ha sido investigado por ser presunto testaferro del jefe del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro.

Asimismo, Saab fue mencionado en los Panama Papers, Pandora Papers, FinCEN Files e investigaciones periodísticas, y estaba solicitado por las autoridades de Colombia y Estados Unidos hasta marzo de 2024 cuando le retiraron los cargos.

Saab, según cita el medio de comunicación Armando.Info, se habría enriquecido con el negocio de proveedores de materiales de la Misión Vivienda en Venezuela.

Ese espacio periodístico dijo en su momento que este empresario recibió 159 millones de dólares del régimen venezolano para importar materiales de vivienda entre 2012 y 2013, pero solo entregó productos por valor de 3 millones de dólares.

También sostuvo que Saab vendió alimentos a Venezuela por más de 200 millones de dólares en un contrato firmado por Maduro. Los alimentos, de acuerdo con información de la mencionada tribuna de la prensa venezolana, se revendieron posteriormente en Venezuela por un 112% más de su precio original.

Saab ha sido investigado por las autoridades colombianas por el presunto lavado de 25 millones de dólares entre 2004 y 2011. El 8 de mayo de 2019, la Fiscalía General de Colombia imputó a Saab cargos de lavado de activos, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportaciones e importaciones ficticias y estafa agravada por hechos relacionados con su empresa Shatex.

El otrora fiscal general de Colombia emitió un comunicado informando la extinción de dominio de sus bienes por un valor de 35 mil millones de pesos representado por siete inmuebles.

Durante las investigaciones, sus auditores contables fueron detenidos e imputados por la fiscalía. Entretanto, Saab tuvo una circular roja de Interpol para ser ubicado e interrogado por una acción criminal en perjuicio del Estado colombiano.

Por consiguiente, tanto Saab como su contable fueron absueltos de los cargos colombianos en mayo de 2024, decisión apelada por la Fiscalía General.

Saab fue arrestado en Cabo Verde el 12 de junio de 2020 cuando su avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Amílcar Cabral en la Isla de Sal para recargar combustible. Estados Unidos solicitó su extradición, la cual fue aprobada y se ejecutó el 16 de octubre de 2021.

Dos años más tarde, en diciembre de 2023, fue indultado por el gobierno de Joe Biden durante un intercambio de prisioneros con Venezuela.

A su llegada a Caracas, Maduro lo designó como ministro del Poder Popular para la Industria y Producción Nacional, en reemplazo de Pedro Tellechea.

