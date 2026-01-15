Estados Unidos completó la primera venta de petróleo venezolano tras tomar el control del sector al capturar a Maduro

El Gobierno de Estados Unidos completó la primera venta de petróleo venezolano luego de tomar el control del sector tras capturar a la cabeza del régimen, Nicolás Maduro, durante una operación militar el 3 de enero.

Así lo confirmó este jueves a la agencia AFP un responsable estadounidense, quien aseguró que el monto de la operación asciende a 500 millones de dólares y que podrían llevarse a cabo otras transacciones en los próximos días o semanas.

"El presidente Trump ha negociado un acuerdo energético histórico con Venezuela, inmediatamente después del arresto del narcoterrorista Nicolás Maduro, que beneficiará a los pueblos estadounidense y venezolano", dijo un portavoz de la Casa Blanca.

El presidente republicano, Donald Trump, había indicado hace una semana que "las autoridades interinas de Venezuela (iban) a entregar a Estados Unidos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado y de alta calidad".

Trump ha dejado clara su intención de "controlar" los ingresos generados de la venta de esos barriles. Además, instó a las grandes petroleras a invertir en el sector petrolero venezolano.

"Ustedes tratan directamente con nosotros, no queremos que traten con Venezuela", advirtió Trump durante un encuentro en la Casa Blanca con los ejecutivos de esas empresas.

Luego de que la Administración norteamericana anunció la captura de Maduro, el presidente Trump dijo que Estados Unidos está “a cargo” del país y sostuvo que un grupo de funcionarios estadounidenses ayudarán a supervisar la participación de Estados Unidos en Venezuela.

La captura del dictador venezolano tuvo lugar durante la madrugada del 3 de enero durante una operación militar estadounidense que terminó, además, con el arresto de su esposa, Cilia Flores. Ambos fueron trasladados a Nueva York en donde se enfrentarán a la justicia del país norteamericano por narcoterrorismo y otros delitos.