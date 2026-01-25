Régimen de Cuba llevó a cabo ejercicios militares ante eventual incursión de EE. UU.: "La mejor manera de prevenir una agresión"

El régimen de Cuba, en cabeza de Miguel Díaz-Canel, llevó a cabo este sábado ejercicios militares ante una posible agresión de Estados Unidos.

Y es que tras la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro mediante un operativo militar estadounidense en Caracas el 3 de enero, el presidente Donald Trump advirtió que Cuba "está lista para caer" e instó a La Habana a que "llegue a un acuerdo" o pague un precio similar al de Venezuela.

Maduro, quien fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores, fue llevado a una corte de Nueva York para enfrentar a la justicia de ese país por narcoterrorismo y otros delitos.

Cabe mencionar que Venezuela era un aliado clave de Cuba y un proveedor crucial de petróleo y dinero, suministro que Trump ha prometido cortar.

Durante este sábado 24 de enero, Díaz-Canel supervisó unos ejercicios militares que incluyeron una unidad de tanques de las Fuerzas Armadas de Cuba y defendió dicha preparación militar como medida disuasoria ante una posible agresión de Estados Unidos.

A su lado se encontraban el general cubano Álvaro López Miera, ministro de las Fuerzas Armadas, y otros altos oficiales militares. "La mejor manera de prevenir una agresión es que el imperialismo tenga que calcular el precio de agredir a nuestro país", afirmó.

Y añadió: "Y eso tiene mucho que ver con nuestra preparación para este tipo de acción militar... Esto adquiere una importancia significativa en las circunstancias actuales".

Mediante un comunicado anterior, el régimen cubano había asegurado que el Consejo de Defensa Nacional de Cuba, que preside Díaz-Canel, se reunió recientemente "con el objetivo de incrementar y mejorar el nivel de preparación y cohesión".

Según el texto, se buscó "analizar y aprobar los planes y medidas para la transición al Estado de Guerra".

Los recientes ejercicios militares hacen parte de la preparación de la isla "bajo el concepto estratégico de la Guerra de Todo el Pueblo", palabras utilizadas por el régimen cubano para la movilización de civiles en caso de un conflicto armado.