Lunes, 02 de marzo de 2026
Ataque al régimen de Irán

Régimen de Irán ataca por primera vez territorio de país europeo tras operación de Estados Unidos y provoca evacuación

marzo 2, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Base británica de Akrotiri en Chipre - Foto: EFE
Base británica de Akrotiri en Chipre - Foto: EFE
La Unión Europea rechazó el ataque del régimen iraní a una base británica en la isla de Chipre, país que hace parte del bloque desde el 2004.

La tensión en Medio Oriente, luego de la operación de Estados Unidos el pasado sábado 28 de febrero, alcanzó este domingo a un país europeo por primera vez.

Se trata de Chipre, una isla de Europa oriental que fue alcanzada por un dron lanzado por el régimen iraní contra una base británica en ese país. Otros dos fueron interceptados sin alcanzar su objetivo, lo que condujo a evacuaciones en el sur de la isla mediterránea, anunció el lunes el gobierno de Reino Unido.

Estos ataques llegaron tras la decisión británica de autorizar a Estados Unidos a utilizar sus bases militares contra Irán.

Un dron iraní atacó una pista de la base poco después de las 22H00 GMT del domingo, sin causar víctimas, provocando solo daños materiales leves, según las autoridades británicas y chipriotas.

Este ataque contra la base británica es el primero que afecta a un país de la Unión Europea, como es Chipre, desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, desencadenada por los bombardeos estadounidense-israelíes del sábado.

La base de Akrotiri, territorio de ultramar de Reino Unido desde la independencia de Chipre en 1960, es la mayor de la fuerza aérea británica fuera de su país.

Más de 3.500 personas trabajan en la base, que cuenta con escuelas, un centro médico, iglesias, entre otras instalaciones.

Familias del personal de la base fueron evacuadas el lunes "como medida de precaución" y trasladadas a viviendas cercanas, indicó el Ministerio de Defensa británico. "Nuestra base y nuestro personal continúan operando con normalidad", añadió.

Dos drones que se dirigían a la base fueron interceptados este lunes, declaró un portavoz del gobierno chipriota.

"Dos vehículos aéreos no tripulados (drones) que se dirigían hacia las bases británicas en Akrotiri fueron neutralizados a tiempo", afirmó en la red X en vocero del gobierno, Konstantinos Letymbiotis.

Letymbiotis también dijo que Nicosia pedirá garantías a Reino Unido de que la base "no se utilizará con otros fines que no sean humanitarios".

Uno de los dos principales aeropuertos de la isla, Pafos, fue evacuado, igual que los alrededores de la base de Akrotiri.

Unos 60 vuelos con destino y procedencia de Pafos y Lárnaca fueron cancelados, aunque después de las 14H00 GMT se "restableció el funcionamiento normal", indicó un portavoz.

El domingo, Reino Unido dio su autorización para que Estados Unidos utilice sus bases para llevar a cabo ataques "defensivos" destinados a destruir misiles iraníes.

Hablé con el presidente, quien me informó sobre el incidente ocurrido poco después de la medianoche, en el que un vehículo aéreo no tripulado atacó la base británica en Akrotiri. Si bien la República de Chipre no era el objetivo, permítanme ser claro: nos solidarizamos, firmes e inequívocamente, con nuestros Estados miembros ante cualquier amenaza”, indicó Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión Europea.

