Viernes, 20 de febrero de 2026
Madrid

Un miembro de la banda criminal colombiana Los Shottas fue detenido cerca de Madrid

Por: Redacción NTN24
Policía España - Foto REFERENCIA AFP
El hombre fue detenido en Getafe, una localidad del área metropolitana de Madrid, al sur de la capital, y puesto a disposición judicial para su extradición.

Un presunto miembro de la organización criminal colombiana Los Shottas fue detenido este viernes cerca de Madrid, informó la Policía Nacional española.

Se trata de "un peligroso fugitivo con numerosos antecedentes por delitos contra la vida, secuestro y extorsión, trata de seres humanos, falsedad documental e inmigración ilegal y narcotráfico" sobre el que pesaba una notificación roja de Interpol cursada por Colombia, informó el cuerpo policial español en un comunicado.

La Policía Nacional española lo describió como "líder" de los Shottas, pero no reveló su identidad. Por su parte, el presidente colombiano Gustavo Petro lo identificó como "Diego Optra", sin más detalles, en un mensaje en la red social X anunciando el arresto.

El detenido es descrito por la policía española como un "coordinador" de actividades de esta banda, que es, con los Espartanos, una de los dos grandes que operan en Buenaventura, el principal puerto colombiano en el Pacífico.

