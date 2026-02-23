NTN24
Canciller

Canciller del régimen venezolano pidió ante la ONU la liberación de Nicolás Maduro

febrero 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Yvan Gil, canciller del régimen de Venezuela - Foto AFP
El canciller del régimen hizo la declaración ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

El ministro de Relaciones Exteriores del régimen venezolano, Yván Gil, pidió este lunes ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Ginebra, la liberación "inmediata" de Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos el pasado sábado 3 de enero.

Gil pidió "la liberación inmediata por parte del gobierno de Estados Unidos del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y de su esposa, la primera dama Cilia Flores".

Maduro cayó en la madrugada del sábado 3 de enero cuando Estados Unidos llevó a cabo un ataque sobre varias instalaciones militares en Venezuela, que dejaron como resultado su captura y la de su esposa, Cilia Flores.

El histórico operativo se llevó a cabo de manera "quirúrgica" y tuvo como objetivo instalaciones militares de gran importancia para el régimen venezolano.

Tras esto, el régimen de Venezuela se encuentra bajo el poder los hermanos Rodríguez. Delcy Rodríguez se juramentó como presidente encargada ante una Asamblea Nacional ilegítima.

En una entrevista telefónica con la revista The Atlantic, Trump aseguró que, si Rodríguez no hace lo correcto, "pagará un precio muy alto, probablemente mayor que Maduro".

El presidente fue enfático al afirmar que no tolerará lo que describió como un rechazo desafiante por parte de Rodríguez a la operación militar estadounidense que dejó como resultado la captura de Nicolás Maduro.

Maduro, cabe recordar, enfrenta acusaciones de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

