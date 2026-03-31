"Está durmiendo en el suelo porque el colchón que le dieron está lleno de insectos": denuncian situación deplorable de menor de edad preso del régimen cubano

Un adolescente de tan solo 16 años permanece detenido en Cuba bajo cargos de sabotaje contra la seguridad del Estado, tras participar en manifestaciones pacíficas para pedir el fin de la dictadura.

Jonathan David Muir se encuentra recluido desde el 16 de marzo en el Departamento Técnico de Investigaciones Provinciales de Ciego de Ávila, en condiciones que su familia describe como deplorables y sin acceso al tratamiento médico que requiere para su enfermedad dermatológica crónica.

El pastor Mario Félix Lleonart, director del Instituto Patmos con sede en Washington D.C., reveló que el joven "está durmiendo en el suelo, porque el colchón que le dan está lleno de insectos".

VEA TAMBIÉN Buque ruso cargado con cerca de 730 mil barriles de petróleo llegó a Cuba luego de que Trump afirmara que "no tiene ningún problema" con el envío o

Según Lleonart, "las condiciones higiénicas son deplorables para una persona sana”. “Imagínense, para alguien como Jonathan, que sufre de este problema en la piel desde hace años", subrayó.

La familia del adolescente teme por su vida y salud integral, especialmente considerando que su condición dermatológica podría haberse originado por el estrés derivado de años de persecución.

Jonathan Muir es hijo de pastores de la Iglesia Independiente Tiempo de Cosecha, una congregación que ha sido objeto de presión sistemática por parte del régimen cubano. El año pasado, cuando cumplió 16 años, fue citado para el servicio militar obligatorio, al cual su familia se opuso por motivos de salud y por objeción de conciencia.

"Nunca serviría a un ejército que está al servicio de una dictadura que pisotea los derechos de su propio pueblo", explicó Lleonart sobre la postura de la familia.

El adolescente no es el único menor detenido tras las protestas masivas en Morón. Según el director del Instituto Patmos, también se encuentran presos Kevin Samuel Echeverría, de 15 años, y Yoanel Estrada Rodríguez, de 16 años, y se sospecha que podría haber al menos dos adolescentes más en situación similar.

"Han tomado muestras de esa comunidad, para tomarles como rehenes", denunció Lleonart, quien aseguró que, del total de manifestantes detenidos en Morón, aproximadamente 21 personas permanecen en prisión.