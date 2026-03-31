NTN24
Martes, 31 de marzo de 2026
Martes, 31 de marzo de 2026
Régimen cubano

"Está durmiendo en el suelo porque el colchón que le dieron está lleno de insectos": denuncian situación deplorable de menor de edad preso del régimen cubano

marzo 31, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El pastor Mario Félix Lleonart, director del Instituto Patmos con sede en Washington D.C., reveló las condiciones deplorables en las que se encuentra el menor.

Un adolescente de tan solo 16 años permanece detenido en Cuba bajo cargos de sabotaje contra la seguridad del Estado, tras participar en manifestaciones pacíficas para pedir el fin de la dictadura.

Jonathan David Muir se encuentra recluido desde el 16 de marzo en el Departamento Técnico de Investigaciones Provinciales de Ciego de Ávila, en condiciones que su familia describe como deplorables y sin acceso al tratamiento médico que requiere para su enfermedad dermatológica crónica.

El pastor Mario Félix Lleonart, director del Instituto Patmos con sede en Washington D.C., reveló que el joven "está durmiendo en el suelo, porque el colchón que le dan está lleno de insectos".

o

Según Lleonart, "las condiciones higiénicas son deplorables para una persona sana”. “Imagínense, para alguien como Jonathan, que sufre de este problema en la piel desde hace años", subrayó.

La familia del adolescente teme por su vida y salud integral, especialmente considerando que su condición dermatológica podría haberse originado por el estrés derivado de años de persecución.

Jonathan Muir es hijo de pastores de la Iglesia Independiente Tiempo de Cosecha, una congregación que ha sido objeto de presión sistemática por parte del régimen cubano. El año pasado, cuando cumplió 16 años, fue citado para el servicio militar obligatorio, al cual su familia se opuso por motivos de salud y por objeción de conciencia.

"Nunca serviría a un ejército que está al servicio de una dictadura que pisotea los derechos de su propio pueblo", explicó Lleonart sobre la postura de la familia.

o

El adolescente no es el único menor detenido tras las protestas masivas en Morón. Según el director del Instituto Patmos, también se encuentran presos Kevin Samuel Echeverría, de 15 años, y Yoanel Estrada Rodríguez, de 16 años, y se sospecha que podría haber al menos dos adolescentes más en situación similar.

"Han tomado muestras de esa comunidad, para tomarles como rehenes", denunció Lleonart, quien aseguró que, del total de manifestantes detenidos en Morón, aproximadamente 21 personas permanecen en prisión.

Temas relacionados:

Régimen cubano

Menores de edad

Presos políticos

Cárcel

Iglesia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Los demonios tienen una manera muy interesante de mimetizarse": Delcy Rodríguez cambió el rojo chavista y la figura de Chávez por pendones azules con su rostro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Puede haber persecución transnacional a activistas”: Zair Mundaray advierte por supuesta presencia de enviado del régimen y audiencia de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Está durmiendo en el suelo porque el colchón que le dieron está lleno de insectos": denuncian situación deplorable de menor de edad preso del régimen cubano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Queríamos evitar una guerra civil": Marco Rubio reveló por primera vez los motivos detrás del plan de tres fases implementado por la administración Trump en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo encontrar estabilidad interior en medio de un mundo tan caótico? Expertas en psicología responden

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Unión Europea aplaza norma clave contra la deforestación: impacto directo en exportaciones colombianas

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia (Canva)
Ataque al régimen de Irán

¿Cómo sería una eventual operación terrestre del Ejército de EE. UU. en Irán? Experto explica

Retrato de Nicolás Maduro y Cilia Flores en comparecencia en Nueva York - Foto: AFP
Nicolás Maduro

“Puede haber persecución transnacional a activistas”: Zair Mundaray advierte por supuesta presencia de enviado del régimen y audiencia de Maduro

Embajada de EE. UU. en Caracas, Venezuela / Walter Molina Galdi, politólogo venezolano - Fotos: EFE / NTN24
Embajada de Estados Unidos

"Esta no es una simple embajada, es Washington a pocos metros de Miraflores": politólogo Walter Molina Galdi sobre la reapertura de la sede diplomática de EE. UU. en Caracas

Misión Artemis II | Foto: EFE
Artemis

"La NASA prácticamente quiebra si llega a fallar esto": astrónomo explica todo sobre el lanzamiento de Artemis II

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (EFE)
Marco Rubio

"Queríamos evitar una guerra civil": Marco Rubio reveló por primera vez los motivos detrás del plan de tres fases implementado por la administración Trump en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Apagon en Cuba | Foto: EFE
Cuba

"Ahora es más evidente que ellos descaradamente viven como millonarios, mientras el pueblo vive en la más extrema pobreza": exprisionero político cubano sobre apagón masivo en la isla

Laura Dogu y Jorge Rodríguez - Fotos: AFP
Embajada de Estados Unidos

Laura Dogu y representantes del Senado de Estados Unidos sostuvieron un encuentro con Jorge Rodríguez: lo que se supo de la reunión

Gustavo Petro - EFE
Gustavo Petro

Petro critica intervención de EE. UU. en Venezuela durante el funeral de Jesse Jackson: “llegamos a pensar que un misil iba a caer sobre nosotros”

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar María Corina Machado

El desafío petrolero de Venezuela, según Machado

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields China

Venganza de tiranía China contra Panamá es un mensaje de alerta para Brasil, Colombia y México

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Apagon en Cuba | Foto: EFE
Cuba

"Ahora es más evidente que ellos descaradamente viven como millonarios, mientras el pueblo vive en la más extrema pobreza": exprisionero político cubano sobre apagón masivo en la isla

Laura Dogu y Jorge Rodríguez - Fotos: AFP
Embajada de Estados Unidos

Laura Dogu y representantes del Senado de Estados Unidos sostuvieron un encuentro con Jorge Rodríguez: lo que se supo de la reunión

Jugadores selección Colombia de Béisbol - Foto referencia: AFP
Clásico Mundial de Béisbol

Se aproxima el debut de Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol, competencia que otorgará cupos a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Gustavo Petro - EFE
Gustavo Petro

Petro critica intervención de EE. UU. en Venezuela durante el funeral de Jesse Jackson: “llegamos a pensar que un misil iba a caer sobre nosotros”

Paloma Valencia, candidata a la presidencia de Colombia por el partido Centro Democrático - Foto: EFE
Paloma Valencia

"No le tapa los pecados a Iván Cepeda": Paloma Valencia habla sobre la elección de Aida Quilcué como fórmula del candidato del Pacto Histórico

Lionel Messi, futbolista argentino - Foto: EFE
Messi

El nuevo récord fijado por Messi a sus 38 años en la MLS con Inter Miami

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel - Foto: AFP
Benjamín Netanyahu

El primer ministro de Israel señala que su país ha cumplido con la mitad de los objetivos en la ofensa contra el régimen de Irán: “Creo que va a colapsar desde dentro”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre