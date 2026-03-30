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Lunes, 30 de marzo de 2026
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Cuba

"El régimen de Cuba está a punto de colapsar": Ramón Saúl Sánchez, exiliado cubano

marzo 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Ramón Saúl Sánchez, exiliado cubano, habló en El Informativo USA de NTN24.

En un contexto de apagones continuos y tensión económica, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha expresado en una entrevista con Al Jazeera que Cuba enfrenta problemas sistémicos que solo pueden resolverse con un cambio en el régimen.

Rubio advirtió que el régimen de Díaz-Canel no ha logrado establecer un sistema económico real y funcional. Según sus palabras, "No necesitamos nada de Cuba, para serle honesto. Cuba necesita de nosotros".

Rubio también señaló que la crisis energética en la isla, exacerbada por la falta de mantenimiento de infraestructuras eléctricas y el fin del suministro de petróleo venezolano, no es responsabilidad de Washington.

De hecho, enfatizó que la infraestructura eléctrica de Cuba está obsoleta, con equipos de la década de 1950 que nunca han sido modernizados, culpando de esta situación a la incompetencia del liderazgo cubano.

Mientras el país enfrenta estas dificultades, un petrolero ruso sancionado recientemente llegó a la isla con más de 700.000 barriles de crudo.

Este envío de petróleo, sin obstrucciones por parte de Washington o la guardia costera, representa un alivio temporal en medio de las severas restricciones económicas y energéticas que afectan a la nación caribeña.

Pese a esta llegada, el presidente Donald Trump restó importancia al evento, afirmando que el régimen de Cuba está acabado, sin que la llegada del crudo pueda alterar su situación decreciente.

Al respecto, el Kremlin confirmó que el envío fue negociado previamente con Estados Unidos como parte de una ayuda humanitaria necesaria. Cuba necesita diariamente unos 100.000 barriles para cubrir su demanda interna, algo que no alcanza con su producción nacional.

Sin embargo, se cree que gran parte de este cargamento ruso se destinará a sectores prioritarios para el gobierno, como las Fuerzas Armadas y algunos hospitales, mientras que los cubanos continúan enfrentando las secuelas de la escasez de combustible.

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