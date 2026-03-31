Buque ruso cargado con cerca de 730 mil barriles de petróleo llegó a Cuba luego de que Trump afirmara que "no tiene ningún problema" con el envío

Un tanquero ruso arribó este martes al puerto de Matanzas, en el occidente de Cuba, con el primer cargamento de crudo que la isla recibe desde enero luego de que Estados Unidos, tras la captura de Maduro, suspendiera los envíos que el régimen en La Habana recibía desde Venezuela.

El buque ‘Anatoly Kolodkin’, cargado con 730.000 barriles de crudo, entró al puerto de Matanzas, según un equipo de la AFP en el terreno.

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La decisión del presidente Donald Trump de permitir que Rusia suministre petróleo a Cuba evita una confrontación con Moscú y ofrece un respiro a un país que ha sufrido durante los últimos meses prolongados apagones, un drástico racionamiento de combustible y disminución del transporte público.

En la zona de la bahía de Matanzas algunos cubanos presenciaron la maniobra del gigantesco buque ruso para entrar al puerto.

Trump dijo el domingo que no tenía "ningún problema" con que Rusia enviara petróleo a Cuba, pero un día después su administración dejó claro que no se trataba de un cambio en su política de sanciones sino de un gesto humanitario.

"Permitimos que este barco llegue a Cuba con el fin de satisfacer las necesidades humanitarias del pueblo cubano. Estas decisiones se están tomando caso por caso", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

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La escasez de combustible golpea a sectores vitales de la economía cubana, como el turismo, el níquel y el tabaco, y obligó al gobierno a adoptar un plan de contingencia, que incluye un drástico racionamiento de la gasolina.

La isla de 9,6 millones de habitantes ha sufrido siete apagones a nivel nacional desde finales de 2024, dos de ellos ocurridos este mismo mes, que han provocado inusuales protestas.

Cuba produce cerca de 40.000 barriles diarios de crudo pesado, que son utilizados para alimentar las ocho centrales termoeléctricas que constituyen el pilar del sistema eléctrico del país, pero depende de las importaciones de diésel.